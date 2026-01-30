吉祥寺駅を利用する際に、早く到着してしまったり、予定変更で空き時間ができてしまったりすることもあるはず。そこで今回は、吉祥寺駅周辺の暇つぶしにおすすめのスポットを紹介します。ひとりで気軽に立ち寄れるスポットも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

吉祥寺駅周辺の暇つぶしスポット【公園・公共施設編】

まずは、のんびりと過ごしたいときにおすすめの公園や公共施設を紹介します。

井の頭恩賜公園

四季折々の自然を満喫できる、広大な敷地の公園です。ボート遊びができる池も有名で、晴れた日にはボートに揺られながらのんびりと過ごすことができます。散策するための遊歩道も完備されているのでウォーキングにも最適。公園内にはカフェやレストランも数軒あり、ランチに利用するのもおすすめです。

【井の頭恩賜公園】

東京都武蔵野市御殿山1、吉祥寺南町1、三鷹市井の頭3・4・5、下連雀1、牟礼4

井の頭自然文化園

井の頭恩賜公園に隣接する動物園です。動物を身近に感じられる展示が特徴で、ニホンリスの放し飼いをしている「リスの小径」が見どころのひとつ。園内は哺乳類を中心に展示する動物園(本園)と魚類を展示する水生物園(分園)にわかれており、動物園ではツシマヤマネコやフェネックなど珍しい動物を見ることもできます。

【井の頭自然文化園】

東京都武蔵野市御殿山1-17-6

吉祥寺の杜 宮本小路公園

吉祥寺駅の北口にある公園です。「緑を楽しむ 交流の杜」をコンセプトに掲げた公園で、木々だけでなく竹林を眺めることもできます。小規模な公園ですが、園内はきれいに整備されており緑あふれる環境でリラックスして過ごせますよ。

【吉祥寺の杜 宮本小路公園】

東京都武蔵野市吉祥寺東町1-17

吉祥寺図書館

吉祥寺駅の北口から徒歩3分の場所に位置する便利な図書館です。武蔵野市民以外でも利用できます(貸出は武蔵野市内在住者、武蔵野市内で勤務している方、武蔵野市内の学校へ通学している方、三鷹市、小金井市、西東京市、杉並区、練馬区在住者のみ)。蔵書数は約10万冊で、雑誌や実用書、小説のほかに郷土資料が閲覧できるエリアも設けられており吉祥寺の街について知識を深めたいときにも立ち寄れます。

【吉祥寺図書館】

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-21-13

武蔵野市立吉祥寺美術館

商業施設が立ち並ぶ、吉祥寺の街なかにある小規模な美術館です。館内では日本画や油絵・写真などを幅広く展示し、定期的に企画展も開催。市民ギャラリーとしても利用されており、気軽にアートに触れることができます。

【武蔵野市立吉祥寺美術館】

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-16 FFビル7階(コピス吉祥寺A館7階)

吉祥寺駅周辺の暇つぶしスポット【カフェ編】

次は、お茶や軽食を楽しみたいときにおすすめのカフェを紹介します。

And Cafe Sacai

駅直結の商業施設「キラリナ京王吉祥寺」にあるカフェです。大きな窓のある開放的な空間のなかで、コーヒーやサンドイッチなどを楽しめます。窓側に沿って配置された座席は、すべて横一列で店内に背を向けるように並んでいるので、ひとりでも気兼ねなく利用できますよ。

【And Cafe Sacai】

東京都武蔵野市吉祥寺南町2-1-25 キラリナ京王吉祥寺 4F

ハーブス アトレ吉祥寺店

JRの改札すぐの商業施設「アトレ吉祥寺」の地下にあります。大きなサイズで食べ応えのあるケーキが人気で、季節によって異なるメニューを楽しめるのが魅力です。ケーキだけでなくパスタもあるので、ランチにも利用できます。

【ハーブス アトレ吉祥寺店】

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺地下1階

ウッドベリーズ マルシェ

生フローズンヨーグルトの専門店です。さっぱりとした味わいながらコクを感じられ、アイスクリームを食べているような満足感を得られます。そのほかヨーグルトと季節の果物を使用した見た目も美しいパフェもおすすめです。

【ウッドベリーズ マルシェ】

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-14

THE CITY BAKERY 吉祥寺PARCO店

ファッションビル「PARCO」内にあるニューヨーク発のベーカリー＆カフェです。スタイリッシュで落ち着きのある空間で、パンとともにコーヒーなどのドリンクも楽しめます。エッグベネディクトやフレンチトーストなどのメニューを揃えるモーニングもおすすめです。

【THE CITY BAKERY 吉祥寺PARCO店】

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ1F

オリジナルパンケーキハウス 吉祥寺店

ファッションビル「マルイ」内にあるパンケーキ専門店です。看板メニューのダッチベイビーをはじめ、甘い系から食事系まで幅広いパンケーキが揃います。ボリューム満点のメニューが多く、お腹いっぱい楽しみたいときにぴったりです。

【オリジナルパンケーキハウス 吉祥寺店】

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-7-1 マルイ吉祥寺1F

吉祥寺駅周辺の暇つぶしスポット【雑貨ショップ編】

次は、買い物を楽しみたいときにおすすめの雑貨ショップを紹介します。

ナチュラルキッチンアンド アトレ 吉祥寺店

キッチンツールや生活雑貨、アクセサリーなどを販売しています。自然でぬくもりあふれる商品がそろい、さまざまなインテリアに合わせやすいのが魅力。また、どの商品もお手頃価格なのがうれしいポイントです。100円台から購入できる商品もあるので、気軽に立ち寄れますよ。

【ナチュラルキッチンアンド アトレ 吉祥寺店】

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 地下1階

Flying Tiger Copenhagen 吉祥寺ストア

デンマーク発のバラエティ雑貨ショップです。ステーショナリーやキッチン用品、おもちゃ、パーティーグッズなど幅広い商品をラインナップ。カラフルで遊び心のある商品も多く、ふらっと立ち寄るだけで楽しい時間を過ごせます。

【Flying Tiger Copenhagen 吉祥寺ストア】

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-16-12 ヨキヒ吉祥寺1F

Miffy Style 吉祥寺店

人気キャラクター「ミッフィー」のグッズを販売する雑貨店です。ぬいぐるみをはじめ、キッチン用品やファッショングッズ、ステーショナリーなどさまざまな商品が揃い、ミッフィー好きにはたまらない空間になっています。

【Miffy Style 吉祥寺店】

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺 6階/A館

Standard Products ヨドバシ吉祥寺店

100円ショップでおなじみのダイソーの系列店です。ダイソーより少し上の価格帯に設定されており、主に300円の価格帯の商品が揃っています。スタイリッシュなデザインの生活雑貨が豊富で、どれも高品質で機能性も抜群と評判。モノトーンや落ち着いた色合いの雑貨が多く、生活に取り入れやすいのも魅力です。

【Standard Products ヨドバシ吉祥寺店】

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺6階

吉祥寺駅周辺で暇つぶし時間を有意義に過ごそう!

吉祥寺は大きな公園だけでなく、雑貨屋やカフェも多く点在し、楽しみながら暇つぶしができるのが魅力です。暇つぶしをしながら思わぬステキなものに出会えることがあるかもしれません。空き時間ができたときは、ぜひいろいろなお店に立ち寄りながら、有意義な時間を過ごしてくださいね。