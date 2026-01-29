日向坂46の髙橋未来虹＆藤嶌果歩が受験生にエール！髙橋「その先にどんな世界が待っているかは自分次第」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。1月23日（金）の放送は、髙橋未来虹と藤嶌果歩が、受験期間の思い出や勉強を頑張る受験生にエールを送りました。藤嶌：受験の思い出ってありましたか？髙橋：私は、高校受験のときに行きたかった高校があったんだけど、結局そことは別の学校に進んだのね。でも、そこで出会った友達と今でもめちゃくちゃ仲が良くて。藤嶌：はい。髙橋：だから、私も当時そうだったんだけど、受験生のときって“これ（志望校合格）がすべて”みたいな気持ちになりがちかなって。だけど、どんな道を選んでも、その先にどんな世界が待っているかは自分次第だなってすごく思うので、不安になりすぎず乗り切ってほしいなって思います。果歩はありますか？藤嶌：私は、直前で塾を変えてしまったりして、「もっと頑張れば良かったな」って思うことが多いんですけど、日向坂46に入ってから頑張れたことのほうが多くて。受験は頑張れなかったけど、今こうやって頑張ることができているし、これも多分、きっと全部運命なので。髙橋：それは私も思う。すべてのご縁は“運命”で成り立っているなって。藤嶌：だから、（受験勉強を）頑張っている皆さんは本当にえらいなって思います！髙橋：その過程を褒めてあげてほしいな。藤嶌：そう思います。“頑張る人”ってかっこいいですから！ 応援しています！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46