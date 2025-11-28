日本コカ･コーラは11月25日、メディア向けに説明会を開催し、スタートアップ企業との"共創"によりサステナビリティ領域で推進している最新の取り組み事例を紹介した。

説明会 登壇者

同社と、全国5社のボトリング会社などで構成されるコカ･コーラシステムは、ローカルの視点を大切にしながら、サプライチェーンの幅広いパートナーと協働し、サステナビリティ推進のための活動に取り組んでいる。その中には、従来の技術やアプローチでは解決が難しかった課題に対し、スタートアップ企業が持つ先進技術や独自の発想を活かして臨む取り組みも含まれる。今回の説明会では、そうした事例の中から3つの具体例を取り上げ、それぞれの背景、進捗、そして今後に向けた展望について、各社の代表者が紹介した。

1.高機能バイオ炭による茶畑のソイルヘルスの向上

近年、国内の茶生産量は生産者の高齢化や担い手不足等の影響により減少しており、その対策として高効率で持続可能な生産体制の実現が求められている。さらに、コカ･コーラシステムとしては、お茶やコーヒーなどの飲料製造工程で出た残渣をより効果的に再利用し、サプライチェーン内で循環させるなど新たなリサイクルモデルの構築が不可欠となっている。

こうした課題に取り組むため、名古屋大学発のアグリテックスタートアップ、TOWING(トーイング)と協業。同社は独自の土壌由来の微生物群を効率的に選別・培養する技術を用いて実現した農業資材である高機能バイオ炭「宙炭(そらたん)」の開発製造・販売および、関連する技術サービスの提供を行っている。宙炭は農地に施用することで、ソイルヘルス(土壌の健康状態)の向上により肥料効率を高め、化学肥料の使用を削減しながらも作物の生育を促す。また、農地への炭素固定を通じて温室効果ガス(GHG)の削減にも寄与する。

2025年2月、茶の生産・販売者である佐々木製茶の茶畑に宙炭を施用し、有効性を確認する実証実験を開始した。減化学肥料・有機転換の促進、茶葉の生育性向上、および農地でのGHG排出量の削減を目指し、 作物の生育ステージ、経年、継続投入による影響を評価する予定だ。また、今後は、TOWINGがこれまで培った知見も活用し、コカ･コーラ ボトラーズジャパンの工場から出た茶かすの炭化および宙炭化の検証も計画されている。

TOWING展示

センサー/AIによる飲料製造設備での節水

コカ･コーラシステムでは、製品の製造品種の変更、品質維持のため、製造ラインおよび設備を定期的かつ徹底的に洗浄している。洗浄には「クリーン・イン・プレース(CIP)」という設備内面を洗浄する方法が用いられており、これは大型産業用食洗機のように、固定されたタイマーに基づいて水や洗浄液を配管や設備に循環させる方式となっている。しかし、多くの飲料メーカーが採用するこのタイマー制御方式は、製品の特性や環境を問わず一律に定めた時間で洗浄を行うため、製品または製造ロットによってはあらかじめ定められた時間よりも早く洗浄が完了しているにもかかわらず洗浄が続けられるケースが生じており、より効率的なシステム構築が必要となっている。

コカ･コーラシステムでは、CIPや製品切り替えなどあらかじめ定めた一律の時間で行ってきた工程を、条件に応じて最適化することを目指し、米国のスタートアップ、Laminar(ラミナー)社の技術に注目。Laminar独自の分光センサーは、工場の配管に容易に設置することができ、流れている液体の固有の化学的性質を瞬時に判別する。そのため、同社のセンサーで配管内部の様子をリアルタイムで確認してCIPサイクルの各工程を監視し、専用のAIによる機械学習モデルによって解析することで、洗浄のステップ、使用する水や洗浄液の量を動的に判断し、使用資源の削減と高い衛生状態の維持を両立することが可能となる。

Laminar展示

コカ･コーラ カンパニーはLaminarのこうした技術を製造現場に取り入れることを視野に、2025年9月にフランスの原液工場においてパイロット試験を開始し、10%程度の節水効果を確認。今後は世界各地の工場への展開を予定している。また、日本国内においても、研究開発センターのテストラインやボトリングパートナーの工場で実証実験を進めている。原液を製造する守山工場においては、2026年に設備導入に向けた準備を行い、2027年に導入および実証実験を予定している。

工場から排出される植物性残渣由来のバイオマス発電

コカ･コーラ ボトラーズジャパンでは、循環型社会の実現に向けて廃棄物の削減や資源の有効活用などに積極的に取り組んでおり、茶かすやコーヒーかすについては、肥料や飼料としてのリサイクルをすでに行っているが、今後はより高付加価値な形で再資源化し、製造プロセスへ還流させることが課題となっている。

そのために協業したのが、次世代型バイオマス発電技術を開発する京都大学発のエネルギー企業であるライノフラックス。同社が持つ「湿式ケミカルルーピング技術」は、従来再利用が難しいとされていた湿潤原料(水分を多く含むもの)由来のバイオマスを用いて効率的に発電できることを強みとしており、飲料製造工程で発生する茶かすやコーヒーかすの処理に適している。さらに、発電設備はコンパクトな設計であるため、製造工場敷地内に設置が可能で、茶かすやコーヒーかすの運搬コストの負担削減につながる。コカ･コーラ ボトラーズジャパンは、2025年より同社の京都工場で茶かすやコーヒーかす由来のバイオマスからのクリーン電力と高純度CO₂回収を目指して、実証実験を開始した。