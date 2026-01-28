河出書房新社は、「仮面ライダー」をはじめとする、石ノ森章太郎が描いた変身ヒーローマンガの第1話を集成した、河出文庫オリジナル・アンソロジー『変身ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第1話コレクション』を1月27日に刊行する。

1971年放送開始、瞬く間に日本中の子どもたちを虜にし、“変身ブーム”を巻き起こした「仮面ライダー」の誕生から55周年を記念して刊行される『変身ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第1話コレクション』。

石ノ森マンガの連載開始時の熱量はとりわけ高く、魅力的なキャラクターや世界観、謎を呼ぶ設定が畳みかけられ、読者の期待感は否応なしにあおられる。その躍動感、面白さがストレートに伝わるよう、本文庫収録にあたっては、タイトルロゴの入った扉ページなど雑誌連載当時の形を再現。本書58～59ページ「仮面ライダー」連載第2回の見開き扉は、コミックス本編中への収録が今回初となる。

「仮面ライダー」「秘密戦隊ゴレンジャー」など大ヒット番組のマンガ版から、映像化されていない名作「酔いどれ探偵 鉄面クロス」「グリングラス」まで全10作品を収録し、編集部による詳細な解説を付した本書は、かねてからの愛読者にはもちろん、石ノ森ヒーローマンガの入門書としても最適だ。発表から約半世紀を経ながら、いまなお新鮮なその魅力、数々の傑作マンガを存分に楽しんでほしい。

収録作品は、「仮面ライダー」第1話 怪奇くも男、「変身忍者 嵐」第1話 化身忍群闇に踊る、「人造人間キカイダー」(連載第1・2回)、「ロボット刑事」(連載第1回)、「イナズマン」(連載第1回)、「秘密戦隊ゴレンジャー」指令No.1 ゴレンジャー旗の下に集まれ!、「宇宙鉄人キョーダイン」兄弟再会の巻、「酔いどれ探偵鉄面クロス」事件その1 死の女の巻、「グリングラス」ROLL1 フラッシュ・バック、「仮面ライダーBlack」PART1 紐育 地下水道。

書誌情報

「変身ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第1話コレクション(河出文庫)」の著者は石ノ森章太郎、監修は石森プロ。デザインは坂野公一(welle design)。仕様は文庫判/456頁。定価は1,210円。発売日は1月27日。ISBNは978-4-309-42240-4。