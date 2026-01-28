【八尾市】公民連携にかかる提案を募集する制度（試行実施）を開始！

八尾市は令和７年12月24日、企業・大学等の皆様が持つ知見やノウハウ等を活かし、市の抱える行政課題の解決や地域活性化、市民サービスの向上につなげることを目的として、公民連携にかかる提案を募集する制度（提案募集制度）を試行的に開始した。

【八尾市からのお知らせ】

八尾市では行政経営改革課 公民連携係を企業・大学等の一元窓口とし、企業・大学等の皆様からご提案いただいた内容について、市の関係部署との実現に向けた検討や調整等を円滑に進めています。本制度は、八尾市が提示した行政課題等に対する取り組み提案やアイデアを募集する「課題提示型」と、連携を希望される取り組みを自由に提案していただく「自由提案型」の2つの形式で構成しています。以下の課題に興味・関心のある企業・大学等の皆様からのご提案をお待ちしています。

◆提案募集中のテーマ（課題）

※募集する提案は、今後の検討の中で適宜追加・更新等することがあります。また、上記の課題に限らず、企業・大学等の柔軟かつ自由な発想に基づく提案も並行して募集しています。

※単に寄附・寄贈を求めるものや業務委託など費用発生を想定しているものは今回の試行実施に際しては、対象外としています。

詳細は以下URLをご覧ください。

https://www.city.yao.osaka.jp/shisei/seisaku_keikaku_zaisei/1009707/1017703/1020544.html

◆提案方法

・提案資料については、任意の様式で作成してください。なお、提案資料が大容量の場合は、ご注意（ご相談）ください。

・提案内容と［企業・大学等の名称］［担当者名］［連絡先（電話番号、メールアドレス）］を添えて、行政経営改革課 公民連携係（kouminrenkei@city.yao.osaka.jp）までご連絡ください。

※大学等の教育機関については、現時点で具体的な提案事業がない場合でも、ゼミ生等による政策提案の実施や、共同企画にかかる提案等も受け付けます。（ゼミ生等による政策提案の場合、その提案をもとに取り組みも実施していただくことを前提とします。なお、学生の活動等に要する経費は、別途助成制度を活用できる可能性があります。）

◆問い合わせ先

八尾市 政策企画部 行政経営改革課

〒581-0003 大阪府八尾市本町1-1-1

TEL：072-924-3842

E-mail：kouminrenkei@city.yao.osaka.jp