元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画に出演。3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)参加選手の残り1枠には、レッドソックスの吉田正尚が選ばれると思う理由を語った。

吉田正尚

吉田正尚が選ばれると思う理由

26日、段階的に発表していた19選手に加えて、山本由伸(ドジャース)、岡本和真(ブルージェイズ)、村上宗隆(ホワイトソックス)、鈴木誠也(カブス)ら10選手の参加が新たに発表。これで30選手のうち29選手が決定した。

動画中盤、高木氏は「鈴木誠也も前回の大会は参加してない。周東は参加してるけど、主に代走で使われてる。そうなってくると、外野手の経験が高い人間っていうのはちょっと少ないんだよね。森下も初めてでしょ? こんちゃん(近藤健介)くらいでしょ。俺は外野手を選んできそうな気がするんだよね」と分析。

さらに、「井端監督の選び方っていうのが大体そうだもん。坂本、若月に対して、経験値の高い中村をドンと構えさせる。内野手だって岡本、村上は経験値が高い。あとは内野をしめるという意味では源田を選んでる」と続け、「外野手で経験値が高いっていったら誰がいるか」「俺は吉田正尚を選びそうな気はするんだよね」と予想した。

また、動画後半でも、高木氏は「(吉田正尚)が濃厚だというふうに思うけどね」といい、「井端監督の選び方、見極め方、それを総合すると、そうだろうなっていうふうには思うけどね」と持論を述べていた。