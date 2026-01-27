裸で寝る？ 着て寝る？ すみれ×HIROMI＆FUKAMI “三者三様”の「睡眠スタイル」を明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。（※今回のMCはすみれとHIROMI＆FUKAMI）。

すみれとHIROMI ＆ FUKAMIが久しぶりに3人揃って、たっぷりトーク！ 睡眠や安眠アイテムなどについて語り合いました。

HIROMI：すみれちゃんは私たちより若干お若いから分からないかも、ですが、最近の私たちの悩みは「睡眠の質」が悪いことなんです。

FUKAMI：そう。夜中に目が覚めちゃうんですよね。

すみれ：でも、お二人は快眠グッズとかにもこだわっていそうなイメージですけど。

FUKAMI：そうですね、いろいろ使っています。それでも、なんだか寝られない。

すみれ：パジャマはどうされていますか？

HIROMI：私は「裸派」です。

FUKAMI：私は「リカバリーウェア派」です。

HIROMI：睡眠学の先生が言っていたのですが、基本的に睡眠時は、体温を下げたほうが熟睡できるらしいです。だから、体温調節がしやすい裸がいいのだと。

すみれ：でも、寒くないですか？ 冬は布団に入っても冷えていますから。電気毛布もあまり良くないと言いますし。だったら、布団とシーツ、パジャマを工夫したほうがいいのかなと。

FUKAMI：すみれちゃん、アメリカ人みたい！「布団とシーツとパジャマ」って。フラットシーツを布団とベッドの間に敷くんですね。ホテルによくある、あのスタイル。私の婚約者がアメリカ人なので、その話をしていたら「絶対にシーツは必要だ」と言われて。布1枚ですが、ちゃんと意味があって。（寝相でずれたときに）くるまるシーツが、彼らには絶対に必要なんです（笑）。

すみれ：なんだかちゃんと包まれている感じがして心地いいんです。

HIROMI：だからホテルのシーツと布団は分かれているのね。

FUKAMI：そう。布団を蹴ってしまっても、薄いシーツがあるおかげで寒くないんです。

すみれ：みなさんもぜひ自分に合うものを調べてみてください！

FUKAMI：三者三様の寝方でしたね。

