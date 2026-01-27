裸で寝る？ 着て寝る？ すみれ×HIROMI＆FUKAMI “三者三様”の「睡眠スタイル」を明かす

2025年12月28日（日）、2026年1月4日（日）、11日（日）の年末年始スペシャル回は、MC3人でお届けしました。すみれとHIROMI ＆ FUKAMIが久しぶりに3人揃って、たっぷりトーク！ 睡眠や安眠アイテムなどについて語り合いました。
HIROMI：すみれちゃんは私たちより若干お若いから分からないかも、ですが、最近の私たちの悩みは「睡眠の質」が悪いことなんです。
FUKAMI：そう。夜中に目が覚めちゃうんですよね。
すみれ：でも、お二人は快眠グッズとかにもこだわっていそうなイメージですけど。
FUKAMI：そうですね、いろいろ使っています。それでも、なんだか寝られない。
すみれ：パジャマはどうされていますか？
HIROMI：私は「裸派」です。
FUKAMI：私は「リカバリーウェア派」です。
HIROMI：睡眠学の先生が言っていたのですが、基本的に睡眠時は、体温を下げたほうが熟睡できるらしいです。だから、体温調節がしやすい裸がいいのだと。
すみれ：でも、寒くないですか？ 冬は布団に入っても冷えていますから。電気毛布もあまり良くないと言いますし。だったら、布団とシーツ、パジャマを工夫したほうがいいのかなと。
FUKAMI：すみれちゃん、アメリカ人みたい！「布団とシーツとパジャマ」って。フラットシーツを布団とベッドの間に敷くんですね。ホテルによくある、あのスタイル。私の婚約者がアメリカ人なので、その話をしていたら「絶対にシーツは必要だ」と言われて。布1枚ですが、ちゃんと意味があって。（寝相でずれたときに）くるまるシーツが、彼らには絶対に必要なんです（笑）。
すみれ：なんだかちゃんと包まれている感じがして心地いいんです。
HIROMI：だからホテルのシーツと布団は分かれているのね。
FUKAMI：そう。布団を蹴ってしまっても、薄いシーツがあるおかげで寒くないんです。
すみれ：みなさんもぜひ自分に合うものを調べてみてください！
FUKAMI：三者三様の寝方でしたね。
番組では他にもHIROMI ＆ FUKAMIの重大ニュースなどについて語り合う場面もありました。
