「なぜ遊びで記憶しなきゃ…」津田健次郎が一番苦手な“トランプゲーム”とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。1月25日（日）の放送は、得意＆不得意な“遊び”を語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「我が家では、年末年始に家族とトランプなどで遊ぶのが恒例です。今年もババ抜き、神経衰弱、スピード、7並べなどをやりましたが、そこで息子が神経衰弱めちゃくちゃ強いのを知りました！ 単に私の記憶力が負けているのかもしれませんが……。そこで、普段そんなにやることないけど“実はこれが得意かも!?”みたいなものって津田さんはありますか？」

◆津田健次郎が“苦手なもの”“得意なもの”

津田：神経衰弱ね……もう一番苦手です、やりたくないですもん（笑）。瞬間的に（カードを）記憶しなきゃいけないわけでしょ？ なぜ遊びで記憶しなきゃいけないんだってすごく思うんですよ。もともと記憶するのがすごく苦手だし、それで当たらなかったら当たらなかったでムカつくし（笑）。すごく嫌なんですよね。

世の中にはそういうのが結構いろいろあって。例えば、遊園地が本当に苦手なんですよね。ジェットコースターもフリーフォール的なものもダメで、「なぜお金を払って、怖い思いをしに行かなきゃいけないんだ」ってよく思います。でも、お化け屋敷は大丈夫、すごく楽しめます。

あとティーカップ的なのもダメなんですよ。だって、グルグル回したら気持ち悪いじゃん（笑）。気持ち悪くなりません？ 酔いません？ メリーゴーランドくらいは大丈夫です。あと、子ども向けのジェットコースターみたいなのは大丈夫です。

全然話が変わりましたね（笑）。「実はこれが得意かも？」は“射的”です。わりと得意なんですよ。アニメ「ゴールデンカムイ」の尾形百之助の声をやっているんですけど……僕、スナイパーもいけると思います。ただ最近、乱視になってきちゃったので、メガネをかけないとちょっと厳しいんですけど。ただ、スナイパーものの小説とかを読むと、計算が必要なんですよね。「風が……」とか「空気抵抗が……」とか。僕、数字がすごく苦手なので、そういう意味ではスナイパーになれないんですけど。

射的は、まずかなり下側から（銃口が）上になるように構えて、四角いものであれば、右か左の上の角を狙うと転がっていきますよ。安物ライターとか、お菓子、キャラメルの箱くらいだったら、それで取れると思います。なので、射的は結構好きですね。なんの役にも立たないけど。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/tsuda_speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking