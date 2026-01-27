「なぜ遊びで記憶しなきゃ…」津田健次郎が一番苦手な“トランプゲーム”とは？

＜リスナーからのメッセージ＞
「我が家では、年末年始に家族とトランプなどで遊ぶのが恒例です。今年もババ抜き、神経衰弱、スピード、7並べなどをやりましたが、そこで息子が神経衰弱めちゃくちゃ強いのを知りました！ 単に私の記憶力が負けているのかもしれませんが……。そこで、普段そんなにやることないけど“実はこれが得意かも!?”みたいなものって津田さんはありますか？」
◆津田健次郎が“苦手なもの”“得意なもの”
津田：神経衰弱ね……もう一番苦手です、やりたくないですもん（笑）。瞬間的に（カードを）記憶しなきゃいけないわけでしょ？ なぜ遊びで記憶しなきゃいけないんだってすごく思うんですよ。もともと記憶するのがすごく苦手だし、それで当たらなかったら当たらなかったでムカつくし（笑）。すごく嫌なんですよね。
世の中にはそういうのが結構いろいろあって。例えば、遊園地が本当に苦手なんですよね。ジェットコースターもフリーフォール的なものもダメで、「なぜお金を払って、怖い思いをしに行かなきゃいけないんだ」ってよく思います。でも、お化け屋敷は大丈夫、すごく楽しめます。
あとティーカップ的なのもダメなんですよ。だって、グルグル回したら気持ち悪いじゃん（笑）。気持ち悪くなりません？ 酔いません？ メリーゴーランドくらいは大丈夫です。あと、子ども向けのジェットコースターみたいなのは大丈夫です。
全然話が変わりましたね（笑）。「実はこれが得意かも？」は“射的”です。わりと得意なんですよ。アニメ「ゴールデンカムイ」の尾形百之助の声をやっているんですけど……僕、スナイパーもいけると思います。ただ最近、乱視になってきちゃったので、メガネをかけないとちょっと厳しいんですけど。ただ、スナイパーものの小説とかを読むと、計算が必要なんですよね。「風が……」とか「空気抵抗が……」とか。僕、数字がすごく苦手なので、そういう意味ではスナイパーになれないんですけど。
射的は、まずかなり下側から（銃口が）上になるように構えて、四角いものであれば、右か左の上の角を狙うと転がっていきますよ。安物ライターとか、お菓子、キャラメルの箱くらいだったら、それで取れると思います。なので、射的は結構好きですね。なんの役にも立たないけど。
