ジョー・クールのスヌーピーがかっこいい！ キングセイコー VANCから『PEANUTS』75周年記念モデル

OCT. 08, 2025 20:38
Text : 林利明
セイコーウオッチの「キングセイコー VANAC」から、コミック誕生75周年を迎えた『PEANUTS』とのコラボレーションモデルが登場した。11月8日に発売し、価格は49万5,000円、国内限定150本だ。

『PEANUTS』の連載が始まったのは1950年。スヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウン、ライナス、ルーシーといった個性的なキャラクターたちは世代を超えて愛され続けている。

一方のキングセイコーは1961年に誕生。国産機械式腕時計の進化を牽引したブランドだ。2022年に復活し、現代の技術と性能、風格あるデザインによって新たな魅力をまとった。

キングセイコーの一角であるVANACは1972年に登場し、当時としては鮮やかなカラーリングや斬新な多面ケースが異彩を放っていた。そのVANACも2025年に復活。キングセイコーの新たな可能性を切り開こうとする当時の「VANAC」に込められた意志を継承するとして、生まれ変わった。

今回のコラボレーションは、セイコーウオッチが「時を超えて愛される個性的な存在である『PEANUTS』に敬意を表す」として実現。50余年を経て新たな価値をまとったVANACとの共演となる。『PEANUTS』のキャラクターたちが日常に寄り添い、前向きな気持ちに向けてそっと後押ししてくれる、特別なモデルだとしている。

ダイヤルには「ジョー・クール」

サングラスをかけたスヌーピーが大学生に扮する「ジョー・クール」を描いたダイヤルが見どころのひとつ。「ジョー・クール」はいつも超然としていてみんなが憧れる存在。かつてのVANACと同じ時期に登場している。

そんな「ジョー・クール」が王冠を被った愛らしい姿によって、キングセイコー VANACの「キング」にちなんだデザインとした。同じように、王冠とサングラスを身に着けたウッドストックも描かれている。

文字板の水平パターンは、『PEANUTS』が連載を開始した新聞に着目したという繊細さ。VANACの特徴でもあるインデックスリングを「黒」とすることによって、スヌーピーとウッドストックの白・黄色・黒をより際立たせる効果を持たせている。

裏ぶたにも『PEANUTS』。シースルーバックで機械式ムーブメントが見える裏ぶたには、実際のコミックに登場した王冠を被った「スヌーピー」と「ウッドストック」を多色印刷でデザインした。「IT JUST FITS..（王冠は僕にぴったりだ）」という台詞もコミックから引用し、『PEANUTS』と＜キングセイコー＞の親和性を表現する粋な仕上げだと述べている。

＜キングセイコー＞のロゴの上には、『PEANUTS』75周年記念のテーマである「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」を記載。『PEANUTS』の代表的な名言である「HAPPINESS IS A WARM PUPPY..（しあわせはあったかい子犬）」は、1960年4月25日にコミックに登場して以来、「HAPPINESS IS …」のフレーズは『PEANUTS』が日常の幸せを教えてくれる言葉として親しまれているものだ。

加えて『PEANUTS』75周年記念の特別仕様として、作者のシュルツ氏が使用していたタッチであるシュルツフォントで「LIMITED EDITION」の文字とシリアルナンバーを表記している。

ムーブメントには、2025年に新しく開発した機械式「キャリバー 8L45」を搭載。セイコーが持つ現行の機械式ムーブメントとして最高峰の精度（日差+10秒～-5秒）を備える。パワーリザーブも約72時間と長く、日常的にも使いやすい。

  • ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：外径41mm×厚さ14.3mm
  • 風防：ボックス型サファイアガラス（内面無反射コーティング）
  • 防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）
  • ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「キャリバー 8L45」
  • パワーリザーブ：約72時間
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

