LDH所属アーティストのユニット・EXILE B HAPPYが出演するダンス番組『DANCE TRAIN』が、BS10で31日(11:30～)に放送される。

この番組は、EXILE B HAPPYのメンバーがシニアに向けてダンスレッスンをするもの。EXILE TETSUYA、吉野北人(THE RAMPAGE)、中島颯太(FANTASTICS)、小森隼(GENERATIONS)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、木村慧人(FANTASTICS)が先生役となり、芸能事務所に所属する62歳～77歳までのシニア6人(アキラ・70歳、シホ・71歳、トシヤ・66歳、スミレ・62歳、ヒロシ・75歳、ケイ・77歳)に教えていく。

当時、ディスコで踊り明かした人たちに自宅でも手ごろにできるダンスを、EXILE B HAPPYのメンバーが紹介。初回は、EXILEの名曲「Choo Choo TRAIN」「WON'T BE LONG」に合わせて、EXILE TETSUYA オリジナルの振り付けで考案したダンスレッスンにチャレンジする。さらに、EXILE B HAPPY のグループ代表曲「MORNING SUN」を披露する。

今後は、2月28日(10:30～)、3月28日(時間調整中)の放送を予定。EXILE B HAPPYのメンバーがスタジオを飛び出して全国各地へ訪れるロケも予定している。

EXILE B HAPPYのコメントは、以下の通り。

EXILE TETSUYA

DANCE TRAIN ということで、電車のように世代を超えてつながっていきたいなと思っています。音楽で繋がったり、ダンスで繋がったり、笑顔で繋がったり、それがハッピーになることで僕たちのグループの B HAPPYというところも繋げていきたいと思っています。やってしまえば簡単な動きだとしても、やってみると楽しいという風に僕たちが証明していきたいと思いますので、テレビの前で踊るのが恥ずかしいと思うかもしれませんが、一歩踏み出していただけると嬉しいなと思います。

吉野北人

歌とダンスがより素晴らしいものだということもそうですし、何よりも楽しかったです。一人一人が自然と笑顔になっていけるような番組だと思います。テレビの画面越しから見てくださる方にもきっと楽しんでもらえる番組だと思いますし、シニア層の方々にも勇気を与えられるような番組だと思うので、そういうところが魅力だと思います。

中島颯太

それぞれの好きなものだったり、好きなことを何歳でも、どんなタイミングでも始めて良いんだ、と教えてくれたり、すごく前向きになれるような番組です。見ていても絶対に楽しいですし、これをきっかけにダンスはもちろん、ダンス以外でも何かに対して前向きに進めていただけるような、勇気が貰えるような番組だと思います。

小森隼

この番組の見どころは「見やすさ」というところが1番かなと思います。レッスンをさせていただきましたが、みなさんが知っている名曲を今回のレッスン用に簡単にして画面で見ている皆さんにも「なんとなくやってみようかな」みたいなところから一緒に踊ったり、番組を見続けるきっかけになるんじゃないかと思いますので「集中してやるぞ！」と、意気込まずに片手間でやるくらいの軽い気持ちで見ていただける良い番組になっているので、ぜひ楽しんでいただければと思います。

浦川翔平

3 世代が同時に同じ場所に混ざっているという楽園のようなユートピアのような情景で、ダンスをやったことが無い方たちがダンスに触れて、老若男女の夢が循環していくのが目の前で起こっていくと思います。成長日記のように成長していく姿がどんどん続いていくと思いますので僕たちもシニアの方たちや子どもたちのお助けにちょっとでもなれる形で頑張っていけたらと思っております。

木村慧人

ダンスの魅力や楽しさ、なにかにチャレンジする気持ちなどが学べる番組だと思います。この番組はシニア層に向けてというテーマがありますが、今回はEXPG STUDIOのキッズも一緒に番組に出ているので、そんなキッズたちみたいになりたい、と思うキッズたちが出てくるかもしれないので、いろんな世代の方々に楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。ぜひ初回から楽しんでいただけたらと思います。