Mrs. GREEN APPLE大森元貴「1,000人いましたからね！」『ダーリン』を制作するきっかけとなった“18祭”、3年連続大賞受賞した“レコ大”を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月19日（月）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しながら、年末年始の活動を振り返りました。――Mrs. GREEN APPLEは、2025年末に開催された「第67回 輝く！日本レコード大賞」にて「ダーリン」で大賞を受賞。2023年の「ケセラセラ」、2024年の「ライラック」に続き、史上初となるバンドでの3年連続大賞受賞という金字塔を打ち立てました。今回の放送では、受賞曲「ダーリン」が制作されるきっかけとなった「NHK「Mrs. GREEN APPLE 18祭」（※18歳世代のさまざまな想いを聞いて新曲を制作し、1,000人の18歳世代の若者たちと1回限りのステージを作り上げるNHKの企画）についてのメッセージを紹介しました。「ダーリン」のレコード大賞受賞おめでとうございます！ 私には「Mrs. GREEN APPLE 18祭」に参加していた友人がいるのですが、「ダーリン」がレコ大を受賞したことが発表されてから、その友人たちが揃って「届いて良かった」「ダーリンに関われて幸せ」と言っていました。私もこの1年、「ダーリン」にたくさん助けられて過ごしてきたので本当に嬉しいです！ ぜひミセスの3人にも、あの日一緒に「ダーリン」を歌った人の想いを知ってもらいたいです！（大阪府 18歳 女の子）大森：ありがとう！ 1,000人いましたからね！藤澤：ねー！「18祭」。大森：もう、年的にいうと一昨年になっちゃうんですね！ 2024年の年末でしたよね。若井：そうかー！ 一昨年になっちゃうのか！大森：そして年末もありがとうございました！「レコード大賞」おめでとう!!藤澤：おめでとうございますですよ！若井：みんな、ありがとうございます！大森：すごい、すごい！ 3連覇ですって！ ありがとう。