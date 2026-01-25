フジテレビの動画配信サービス・FODでは、ドキュメントバラエティ番組『密着!15人大家族うるしやま家』の新シリーズの配信がスタートした。

この番組は、大家族でも家事や育児に一切の妥協をしない、6男7女・13人の子供たちをもつ“佳月(かづき)ママ”を中心に、大家族の「大変さ」や、大家族だからこその「幸せ」をとらえていくもの。2度の出産、長男・長女の巣立ち、佳月ママの手術、長男の結婚…これまで10年間の取材の中では様々な出来事があった。

2024年3月から7月までFODプレミアムで配信されたシーズン1(全5話)では、23年春、脳動脈瘤の手術を終えた佳月ママのその後の様子が明らかに。佳月ママの術後の体を思い、大きな決断をして転機を迎えた子、夢に向かって受験を頑張る子など、うるしやま家13人の子供たちに訪れた様々な変化を伝えてきた。

24年10月から25年7月まで配信されたシーズン2(全10話)では、24年夏からの約1年間にわたって、うるしやま家の「特別な1日」に密着。長男の妻が初めて参加したうるしやま家恒例のハロウィンパーティー、結婚以来一度もしたことがなかった、佳月ママと亨(とおる)パパの初めての夫婦旅行、さらに、うるしやま家が初めて迎えた結婚式、長男・葵(あおい)くんのおめでたい1日などを届けた。

さらに、25年9月から12月まで配信されたシーズン3(全4話)では、昨年の秋から冬にかけて、15人家族全員が集合した亨パパの誕生日パーティー、家事に育児に仕事に毎日大忙しの佳月ママ完全オフの1日、大盛り上がりの恒例手作り縁日、知られざる自宅内部を初公開した年末の大掃除など、うるしやま家の新たな姿を紹介した。

そして今回の新シリーズでは、26年の1年間を通じて、うるしやま家の「ハッピーな1日」に注目。うるしやま家が笑顔に包まれる1日に密着していく。進学や独り立ちなど、日々たくましく成長していく13人の子供たち一人ひとりの姿、大家族で育った子供たちだからこそ生まれる13人きょうだいの絆、そして、そんな13人の子供たちを温かく見守る佳月ママ・亨パパの姿を映し出している。

新作全12話を、1年間にわたり毎月25日に配信。FODプレミアムでは、シーズン1、シーズン2、シーズン3に加え、過去に地上波放送をした「全6作品イッキ見スペシャル」も配信している。

【編集部MEMO】

FODでは、1歳から10歳までの5男2女7人の子供たちと、みどりママ、和明パパの9人の大家族を追ったドキュメントバラエティ番組『令和の9人大家族! あべさん家のみどりママ』も配信されている。

