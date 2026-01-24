「チバユウスケさんの歌い方を研究していた」アイナ・ジ・エンドが語るノイジーな歌声への愛

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。1月24日（土）の放送では、アイナ・ジ・エンド自身が様々な形でかつてカバーした「カバーソング特集」をお送りしました。アイナ・ジ・エンド：ウイスキーの「メーカーズマーク」新テレビCMの撮影に参加させていただきました。こちらは、俳優の桜井ユキさんと共演させていただいております。CMソングは、キリンジの「エイリアンズ」をカバーさせていただきました。この曲が本当に好きで、以前から自分のお気に入りプレイリストにずっと入れていた曲です。何と言ってもね、リスナーの皆さんだったら分かると思うんですけど、私はハイボールが大好きなので、メーカーズマークさんからこのお話をいただいたときはめちゃくちゃ嬉しかったですね。「エイリアンズ」のカバーは、今回はドラマーの石若駿くんがアレンジを務めております。バンドメンバーも駿くんが集めてくれて、これがめっちゃ凄くて。一つのスネアの音だけで気力を感じてしまうというか、石若駿くんの音でしか感じられない要素だなと改めて思いました。結構こだわりのあるボーカルテイクも録れているので、聴いていただけたらなと思います。撮影がね、憧れていた山田智和監督に今回撮っていただきました。穏やかな方なのに、演者に指示されるときの眼差しとか、端的な指導とか、なんか本当に感動しました。このCMは1月26日（月）から全国で順次オンエアされます。では、ここで皆さんと一緒にキリンジさんの「エイリアンズ」を聴きたいと思います。アイナ：実はこれまでにもライブでいろいろな方々のカバーをさせていただいているんですよね。リリースさせていただいているカバー曲もあるので、今日はアイナ・ジ・エンド自身によるカバーソング特集をお送りしていこうと思います。まずは、クリープハイプの「おやすみ泣き声、さよなら歌姫」。こちらは私の思い入れが詰まりまくった1曲なのです。2018年に「クリープハイプのすべて展」というトリビュート企画をクリープハイプさんがやっていらっしゃっていて、そこでアイナ・ジ・エンドも呼んでいただきました。当時グループ活動をしていたので、ソロで何かをやるっていうことはなかなかなかったんですね。そんなときに「カバーか！」と思って。好きな曲を選んでいいですよってことだったので、一番好きな「おやすみ泣き声、さよなら歌姫」を選ばせていただきました。普通は、ここでギターを弾いたりピアノを弾いたりして音を作っていくわけですけど、当時の私は本当に何の手段もなかったので、クローゼットでアカペラで歌うっていう、素朴な声だけのデータで納品させていただきました。一発録りで本当にガチのファーストテイクで、ピッチ修正や音程とかもいじっていないので裸のような声だと思います。私的には、ソロで何かができるっていうワクワク感が凄く強かった思い出があります。グループでいろいろ学んでいる時期だったので、この企画に声をかけていただいたことは、今でも宝物のような経験だったなって思います。アイナ： 続いては、いきものがかりで「じょいふる」。いきものがかりさんの曲の中では「じょいふる」が一番好きです。コラボレーションアルバム『いきものがかりmeets』に参加させていただいたときのものですが、アイナのバンドの西田修大にアレンジをご依頼させていただきました。ベースに中村圭作ちゃん、ドラムに大井一彌くん。そして、ラスボスと言っても過言ではないですね、イントロでなんと君島大空くんが参加しております。めちゃめちゃかっこいい音を紡いでくれました。この時期、BiSHが解散してすぐとかだったのかな？ だから、何て言うんですかね、ガールズグループ精神というか言い方を変えるとアイドル精神が強くて、人に何かを指示されて、その指示に従って100%応えていく、ホームランを打っていくようなレコーディングスタイルだったんですよ。自分で自発的に「こういう風に歌いたい」とかがあまりなかったというか。だから、このときのレコーディングで西田に「こうやって歌って」って言われて、ちょっとミスったら「すみません！ もう1回歌わせてください！」とか言って、結構体育会系マインド強めだったこともあって「ダメだよ」って言われて。このレコーディングは超覚えています。この日をきっかけに体育会系マインドをやめて、一人のアーティスト、女性シンガーとして、自分でボーカルスタイルを作っていこうと思った記憶が深くあります。アイナ：続きまして、THEE MICHELLE GUN ELEPHANT（ミッシェル・ガン・エレファント）の「スモーキン・ビリー」。こちらも本当に大好きな楽曲です。TVディレクター 藤井健太郎さんの主催イベント「STILL MORE BOUNCE」から出演オファーをいただきまして、ボーカリストとして出演させていただきました。私はこのギターの音も歪んだ声も全部大好きなんですけど、チバさんの歌い方というものを一時期すごく研究していました。「どうやったらこんなノイジーな歌声が声帯から出るんだろう」って思って、音源を巻き戻して聴き込んで研究していた時期があるぐらい、とっても好きだったし、これからもずっと大好きな曲です。アイナ：続きまして、YUKIさんの「大人になって」です。私はYUKIさんのすべてに愛おしさを感じております。ちゃんとご挨拶をしたこともまだないんですけど、なぜかずっと親近感があるというか、うーん、なんですかね。この魅力がすごく好きなんです。私もこういう女性になりたいですね。お会いしたことはないけど、みんなの心と近い距離にいるようなアーティスト。なんか本当に柔らかい存在で、だけど歌うとかっこいいみたいな。そういうYUKIさんみたいな女の人に憧れています。この曲はCMソングとしてカバーさせていただきました。CM自体もほんまに良かったんですけど、四季折々の風景のなかで、一つの家族の物語がこの曲と共に描かれていくCMでした。この歌で好きなのは、サビの「なんで、なんでー」って言っているところなんですけど、ここがふらつくような音程なんですよ。このふらつくようなところが、ちょっとした不安な色を示してくれています。ここではアイナ・ジ・エンドの「大人になって」を聴いてください。私、この曲でYUKIさんの口角を真似して歌ったことを思い出しました。なんかYUKIさんって口角をガッと上げたり、横に広げたりして、口の中の空間が変幻自在でカッコいいなと思ったんですよ。それを真似して横に広げて歌ってみたら、「口の開き方だけで音程が変わるんだ」みたいな気づきもあったことを、今ふと思い出しました。そんな機会をいただけて嬉しかったです。アイナ：ここでお知らせをさせてください。2月25日（水）に発売される、スタジオジブリ トリビュートアルバム『ジブリをうたう その2』で「はにゅうの宿」を歌わせていただいております。こちらは『火垂るの墓』の曲ですね。 私は「この曲一択でやりたい」と申し入れをさせていただきました。本当に好きな曲なので、楽しみに待っていてください。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm