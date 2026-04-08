Mrs. GREEN APPLE大森元貴「未公開が45分間も!?」ミセス映像作品2タイトル同時リリース決定

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。今回の放送では、7月8日（水）に映像作品2タイトルが同時リリースされることが発表されました。――Mrs. GREEN APPLEが昨年11月に公開したライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN」と、ドキュメンタリー映画「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～」が、Blu-rayおよびDVDとして7月8日（水）に同時リリースされることが決定しました。「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN」には、昨年7月26日、27日に神奈川・山下ふ頭特設会場で開催されたアニバーサリーライブの模様が収録されます。さらに、本番までの約240日間に密着した約60分のドキュメンタリー映像も収められており、ライブの裏側まで深く楽しめる内容です。一方の「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～」は、バンドにとって初のドキュメンタリー映画となります。主題歌「Variety」の書き下ろしから、アニバーサリーライブで初披露するまでの約300日間に密着しており、本編に収まりきらなかった約45分の未公開映像も収録される予定です。販売形態は、それぞれの通常盤に加え、2タイトルをLPサイズの大型ボックスに収めた初回限定盤「MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”」が用意されます。この初回限定盤には、フォトブックのほか、ショルダー付きのぬいぐるみポーチやアクリルスタンドなどの豪華な特典が付属します。また、商品発売の発表に伴い、各チェーン別のオリジナル特典の詳細も公開されました。大森：ライブフィルム「FJORD」とドキュメンタリー映画「THE ORIGIN」の映像作品も解禁になりました！ これ、スペシャルコンプリート版、同梱版！ 両方入ってるよっていうのを確実にゲットしたい人は、4月12日（日）までの予約がおすすめいうことですね！ スタッフに強く「これを言ってくれ！」と言われたので（笑）。若井：だいじ！ 大事だから（笑）！大森：特典が付いてますからね。そして、そのなかに「FJORD」のドキュメンタリーもちゃんと入ってますからね！若井：そうです。大森：はい！ なので見てください！ お願いします！「THE ORIGIN」も未公開が45分も入ってる！若井：45分も!?藤澤：未公開がね！大森：そうよ！若井：未公開で45分も入ってるの!? すっげー！大森：楽しみにしてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info