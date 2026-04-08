「どんなにすごい人でも“悩み"をもっている」人と自分を比べて落ち込んでしまうリスナーにコレサワが語った実体験とは？

シンガーソングライターのコレサワがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! コレサワLOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。4月7日（火）の放送では、新高校3年生の生徒（リスナー）と電話をつなぎ、いろんな話をして盛り上がりました。コレサワ：生徒の皆さん、こんばんは！「SCHOOL OF LOCK!」の歌う保健室の講師、コレサワ先生です！ 今夜は、ごあいさつを兼ねて「コレサワLOCKS!掲示板」に書き込んでくれた生徒に逆電していこうと思います！ 私の大好きな生徒との電話コーナーです！ 結構みんな書き込んでくれていて、ほんまにありがとうございます。じゃあ、この子に決めた！ もしもし！リスナー：もしもし〜！コレサワ：私の記念すべき初逆電にありがとうございます〜！リスナー：ありがとうございます〜！コレサワ：学年は何年生ですか？リスナー：4月から新高校3年生になります。コレサワ：ラストJKってやつだ……今の子もラストJKって言う（笑）？リスナー：えっ、言いますよ（笑）。コレサワ：良かった（笑）。じゃあ貴重な1年になるね！コレサワ：ちなみに、私のことはいつ知ってくれたんですか？ 何かきっかけがあったのかな？リスナー：「死ぬこと以外かすり傷」のMVがおすすめに流れてきて、（マスコットの）れ子ちゃんがかわいすぎてハマりました！コレサワ：おすすめで流れてきたんや！“おすすめ”さん、流してくれてありがとうございます！ ライブも来てくれたこととかあるんですか？リスナー：2回あって、「NUMBER SHOT」と「コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー」の福岡公演に行きました！コレサワ：ありがとう〜！ ツアーは楽しかった？リスナー：超楽しかったです！コレサワ：うれしい～！コレサワ：書き込みに「人と自分を比べちゃって、気持ちが沈んじゃう」って書いてくれていたんですけど、今でも落ち込んじゃうことが多いですか？リスナー：はい、今も直せずで……。コレサワ：それは、特定の子と比べちゃうのか、いろいろな人と比べちゃうのか、どっちが多いですか？リスナー：いろいろな人と比べちゃいます。コレサワ：そうなんだ。どういうところを比べちゃうの？リスナー：勉強の成績とか、自分ができないことを（周りの人が）めっちゃ簡単そうにこなしちゃうときとか。コレサワ：うんうん。自分は苦手なのに、周りがすごく簡単そうにやっているように見えて、「自分はダメなのかな？」って落ち込んじゃうときってあるよね。リスナー：そうなんです。コレサワ：私も10代の頃、軽音楽部にライバルみたいな女の子がいたの。その子はめちゃめちゃスタイルが良くて、かわいくて、歌もうまくて、「なんかいいな」ってヤキモチというか、その子と比べて「自分なんか……」って思っちゃったこともあったから、リスナーちゃんの気持ちが、ちょっとですが分かります。リスナー：本当ですか？コレサワ：しんどいよね。でも、私は「よそはよそ、うちはうち」っていう言葉がすごく好きなんだけど、多分リスナーちゃんにも自分の好きなところってあるじゃん？リスナー：はい！コレサワ：家族がいて友達もいて、大切な人もちゃんといて。多分、向こうも同じように生活していると思うんだけど、とにかく、リスナーちゃんはリスナーちゃんにしかないものを持っているし、リスナーちゃんも他の誰かにはなれないけど、その誰かもリスナーちゃんにはなれないっていうことを忘れずにいてほしい。私も比べちゃうときがあるけど、そうしたときに（気持ちを）悪いほうにもっていくのではなくて、例えば、「勉強ができる子って、どういう勉強の方法をしているのかな？」ってしゃべりかけてみたり、それで、意外と仲良くなったら「勉強できる子にもこんな悩みがあったんだ」みたいな発見もあったりするから、もしきっかけがあれば、しゃべりかけてみるのもアリじゃないかなと思いますけど……どうですか？リスナー：本当に、その通りだと思います！コレサワ：簡単そうにやってる人も、もしかしたら家でめちゃくちゃ勉強しているかもしれないじゃん？ やっぱり、どんなにすごい人でも、みんな悩みを持っていると私は思っているから。もし怖くなっちゃったりしたら、思い切ってしゃべりかけて、勉強を教えてもらいましょう！リスナー：はい!!コレサワ：今日は電話に出てくれてありがとね！ リスナーちゃんが楽しい毎日を送れることを願っております。受験も頑張ってね〜！リスナー：ありがとうございます〜！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info