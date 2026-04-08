WANIMA・KENTA「“再起”をかけたツアーっすね」地元・熊本からスタートする「WANIMA 2026 TOUR "Excuse Error"」への意気込みを語る

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。4月4日（土）の放送は、WANIMA・KENTAさん（Vo/Ba）が登場！ 本記事では、4月11日（土）からスタートするライブツアー「WANIMA 2026 TOUR "Excuse Error"」のお話などについて伺った模様をお届けします。WANIMAは2010年に結成したKENTA（Vo/Ba）、KO-SHIN（Gt/Cho）、FUJI（Dr/Cho）によるスリーピースロックバンド。2017年にNHK紅白歌合戦に初出場。2022年から主催フェス「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL」を地元・熊本県で毎年開催し、2024年にデビュー10周年を迎えました。――番組では、WANIMAが3月25日（水）にリリースしたミニアルバム『Excuse Error』のなかから、遠山と潮がお気に入りの楽曲「十分だった」をオンエア♪遠山：紗理菜ちゃんは、この曲を聴いて、どのようなことを感じましたか？潮：私自身、「今日は何もできなかったな」とか「何もしてないな」っていうことに対して、わりとマイナスに捉えてしまうことがすごく多いなかで、“起きただけでいいよ”みたいなことを言ってもらえることで、今日1日にすごく意味があったと思えて。自分を責めてしまいそうなときに、自分を認めてあげられる曲だなって思いました。あと「十分だった」って過去形になっていて、それって、今この瞬間ではなく、例えば、夜に振り返っているような、日記の1ページを読んでいるみたいな感じで、より大きな安心感があるなって思いました。遠山：いかがですか、KENTAさん。KENTA：もう本当に、コメントがうれしくて。もう「十分だった」って感じです。遠山：うん！KENTA：うれしいっす、本当に。遠山：もちろん、この楽曲も収録されているミニアルバム『Excuse Error』が3月25日に発売されて、さらにツアーも始まります！潮：4月11日（土）からライブツアー「WANIMA 2026 TOUR "Excuse Error"」を地元・熊本県（天草市民センター）でスタート！ 全国15ヵ所を回られます。遠山：もうリハーサルも（進んでいる）？KENTA：もう真っ只中。やる曲も決まったし。遠山：どうですか、このツアーはどんな感じになりそうですか？KENTA：再起をかけたツアーっすね。遠山：再起？ どういうことですか。KENTA：今回もホールを回るんですけど、前のツアーとはまた違うツアーにしたいなと思って。ちょっとヒリヒリ、ワクワクしながらやろうかなと思っています。次回4月11日（土）の放送は、シンガーソングライター・Leina（レイナ）さんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ