元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で19日に公開された動画に出演。阪神・佐藤輝明について語った。

阪神・佐藤輝明に感じた変化

かみじょうたけしが「タイガースの佐藤輝明選手。田尾さんが結構……」と水を向けると、田尾氏は「僕は何も指導はしてませんよ。でも、スランプみたいになったときには、『練習しないほうがいいよ』という話はしました。『休むのが一番はやい』っていうね」と明かし、「僕も不調なときに走り込んだり打ち込んだりビデオを観たり、いろんなことをしましたけど、バッティングの難しさって感覚の世界があるじゃないですか。そこの感覚がつかめないのは肉体疲労なんですよ」と説明した。

また、上田まりえが「佐藤選手の昨シーズンの活躍はすごかった」と話すと、田尾氏は「1年目から並外れた飛距離を持ってましたからね。あれが一番の魅力でしたけど、確率が低い。この確率をいかに高めていくかがポイントだった」と指摘。

その上で、「去年(2024年)のスイングを見てたら、崩された凡打が多かったじゃないですか。でも今年(2025年)見てると、ファウルするのでも自分のスイングでファウルしてる。うまく当たってればホームランだったっていうスイングをしてるでしょ。3割バッターでも7割失敗するので、7割の失敗がどんな失敗かを見てる」といい、「それがいい人は打率も上がっていくんですよ」と解説していた。