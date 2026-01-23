「お好み焼きは蒸し料理です」という言葉を聞いて、皆さんはどのように感じますか? 「鉄板で焼くから焼き料理じゃないか」「お好み焼きおいしそう」など......あるいは、「当然だ」と感じる人もいるかもしれません。

今回紹介するのは、2年連続でベストセラー第1位(※)を記録した書籍『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社)の内容の一部。同書の著者はこの一言に"知性"を感じたといいます。

なぜ、この言葉がそれほど印象に残ったのか。本記事では同書の内容をもとに、頭のいい人になる思考の深め方をひも解いていきます。

※日販調べ:2023年、2024年 年間ベストセラー 単行本ビジネス 1位/トーハン調べ:2023年、2024年 年間ベストセラー 単行本ビジネス書1位

再定義せよ

同書において、著者の安達裕哉氏は、「良質なアウトプットをひもといていくと、再定義にたどり着くことがよくあります。」(同書より抜粋)と述べたうえで、「〇〇ではなく、△△である。」(同書より抜粋)を再定義によって生まれるアウトプットの形としています。

下記にて、具体例とともに良質なアウトプットやアイデア出しに使える方法をご紹介。

「お好み焼きは蒸し料理です」に知性を感じたワケ

中途採用の面接官をしていたときのこと、ある採用候補者の履歴書に「特技:お好み焼きを美味しく焼くこと」と書かれていました。面接で何気なくこの特技について尋ねると、その候補者は

お好み焼きは、蒸し料理なんですよ。

と答えました。お好み焼きは名前の通り、焼くものだと思っていたので、気になって、

どういうことですか?

と質問しました。

僕は、大阪人なので、実家のお好み焼きの作り方があるんです。そしておそらく私を含め、大阪人のほとんどがこう思っていると思います。"自分の家のお好み焼きが一番美味しい"と。



ですが、ある日、ふと「おたふくソース」のHPに載っていたお好み焼きのレシピを見てみたんです。そしたら、レシピの途中に「蓋をして4分蒸す」と書いてあったんです。今まで、焼くだけで蒸してはいませんでした。実際やってみると、材料が同じなのにふわふわで美味しいんです。



みなさんも、お好み焼きを蒸し料理だと思って作ってみてください。

私はこの発言に知性を感じました。そして、この発言だけが理由ではないものの、他の面接官からも"彼は思考力のある人"と認識され、採用に至りました。

私が彼に知性を感じたのは、

・ 家でのお好み焼きの焼き方が美味しいという思い込みに意識的になり、自分とは違う意見を調べることができる(「客観視」の思考法)

・ お好み焼きを"蒸し料理だ"と再定義し、インパクトを残した(「言語化」の思考法)

この2点です。

実際、面接のあとも、妙に"お好み焼きは蒸し料理です"が頭に残り、家で家族に披露したところ、妻からも子どもたちからも絶賛されました。

彼の、"お好み焼きは焼き料理ではない、蒸し料理だ。"というアウトプットが私の心を動かしたのです。

テーマの種類で話の「浅い・深い」が決まるわけではありません。身近なことでも、深く考えることはできます。

ぜひ、みなさんも、身近な言葉を再定義してみてほしいのですが、いきなり「○○ではなく△△だ」の型を使って考えろと言われても、難しいと感じる人も多いはずです。

だれでも良質なアウトプットを生み出せる手順

そこでだれでも再定義できる手順をご紹介しましょう。まず、良い〇〇、悪い〇〇を考えてみます。

たとえば、カフェ。良いカフェってなんだろうか。悪いカフェってどんなカフェだろうか。これは、自分の好きなカフェ、嫌いなカフェ、と置き換えてもかまいません。

ずっと居たくなるカフェっていいな〜また来たくなるカフェ。 逆に、コーヒーが美味しくても、緊張する居心地が悪いカフェは嫌いだな。

というように。そうすることで、

"コーヒーが美味しいカフェではなく、空気が美味しいカフェ"

というコンセプトが思いつくかもしれません。

良い広告、悪い広告とは? 良い本と悪い本とは? 良い食事、悪い食事とは? 良い接客、悪い接客とは?

これは、アイデア出しやブレストにも使えます。

たとえば、自社のSNSアカウントの運用方法に関して、会議で話し合っていたが、なかなかいい案が出ないとしましょう。そこで、「好きな企業アカウントと嫌いな企業アカウントを教えてください」と参加者に聞いてみるのです。そこから、良いアカウント、悪いアカウントとは? と自分たちで、SNSアカウントについて再定義していくのです。

ぜひ、会議などで議論が行き詰まったときにやってみてください。