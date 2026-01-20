Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「ミセスでやってきた今までのバンドの感覚と全然違って…」フェーズ3開幕！『葬送のフリーレン』OP曲＆新曲『lulu.』制作秘話

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月12日（月・祝）の放送では、テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに起用されたミセスの新曲「lulu.」のレコーディング裏話などについて語りました。――テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに決定したMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」。2026年から「フェーズ3」を開幕したミセスにとって、その1曲目を飾る重要な楽曲です。配信リリース日と同日の1月12日に公開されたミセスのオフィシャルMVでは、「輪廻転生」を壮大なスケールで描いた映像美が話題になっています。大森：レコーディングの裏話とかありますか？藤澤：ピアノを弾いてて、すごいクラシック音楽を弾いてるみたいな気持ちになった！ ミセスでやってきた今までのバンドの感覚と全然違って。大森：ちょっと厳かな、っていうか。藤澤：そうそうそう！ Aメロとかもフレーズが、左手と右手の使い方が今までと全然違う。クラシックピアノみたいな！大森：そう、なんかね……わかる！ そういう聖なる感じというか。ちょっと神秘的な雰囲気が欲しいなと思って作っていったし。俺は、りょうちゃん（藤澤）のインター（間奏）のフレーズがすごい好き！若井：いいフレーズ！藤澤：このスピード感と……あそこってちょっとミニマムというか、キュッとしてるじゃない？ その中ではねてるリズムみたいなのが、独特だよね。大森：みんな弾いてるフレーズが違うのはもちろんなんだけど、それぞれがすごくおいしいことを別々にやってる感じ。僕もフレーズとして成立しているアルペジオをめちゃくちゃちゃんと弾いた！若井：2Aとかも面白いもんね！ それぞれの楽器の掛け合いみたいなのがね。――番組では他にも、「lulu.」のミュージックビデオやジャケットに込めた想いなどを語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info