グロービート・ジャパンが運営する「らあめん花月嵐」は1月7日、「松茸ラーメン」（1,880円）を113店舗限定で発売した。
同商品は、松茸料理の名店「割烹 樋山」の熊木シェフとの初コラボレーションにより誕生した。
素材の松茸は、一般立入不可の国有地で採取された最高ランク品質のブータン産「金の松茸」を使用している。甘旨醤油スープで松茸を煮込み、特製醤油タレを合わせた一杯は、芳醇な香りと凝縮された旨みを楽しめるという。
各店舗の在庫がなくなり次第販売終了となる。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
Z世代とはたらく 第110回 【漫画】Z世代の質問は正しい? 10部印刷に詰まる後輩を見て
東京都、「東京アプリ」マイナンバー認証で1万1000円相当のポイント付与 - 都民限定、2月2日開始
本当にあった退職・離職話 第53回 【漫画】勤続5年、退職した帰り道に“やっちゃった”こと…
大人になって変わったこと 第93回 【漫画】「暇だなー」と言う息子の言葉、大人になって暇な時間ってあったっけ?
主夫の暮らし 第116回 脱ぎっぱなしで洗濯機に入れるなぁ! “靴下ボール”直しで主夫の恨み節
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。