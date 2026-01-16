東北、関東、甲信越を中心にチェーン展開する、ラーメンと餃子の専門店「幸楽苑」。その人気メニューを、マイナビニュース会員を対象にしたアンケート調査で聞きました。その結果をランキング形式でご紹介します。カロリー、価格、おすすめコメントも掲載しますので、ぜひチェックしてみてください。

※価格は税込み価格です。なお、価格やカロリーは2025年12月時点の情報となります。

「幸楽苑」とは?

1954年、福島県会津若松市に開業した食堂が始まり。1967年に店名を「幸楽苑」に改称して中華料理を提供し、のちにラーメンと餃子の専門店としてチェーン展開。現在の店舗数は東北、関東、甲信越を中心に約350店で、訪れる客は年間延べ3400万人にも。

「幸楽苑」に1年以内に行きましたか?

「幸楽苑」に1年以内に行ったかどうかを聞きました。

ある…45.3%

ない…54.7%

「ない」と答えた方が多かったものの、4割以上の方が「1年以内に幸楽苑に行った」と回答。ここから先の質問は「ある」と答えた方に対して行ったものです。

「幸楽苑」人気メニューランキング

「幸楽苑」のメニューで、一番好きなものは何かを聞きました。票数の多かった順にランキングにすると表の通りです。

順位 メニュー名 価格 カロリー 1位 中華そば 490円 644kcal 2位 味噌らーめん 490円 806kcal 3位 担担麺 790円 1227kcal 4位 塩らーめん 490円 625kcal 4位 Wギョーザチャーハンセット（15時〜） 790円 1084kcal 6位 味噌野菜たんめん 730円 944kcal 7位 ねぎらーめん 630円 701kcal 7位 味噌バターコーンらーめん 690円 1022kcal 7位 プレミアム味噌 760円 930kcal 10位 プレミアム醤油 760円 767Kcal 10位 プレミアム醤油セット 990円 1294kcal 10位 プレミアム塩セット 990円 1276kcal 10位 味噌とんこつらーめん（期間限定） 790円 ― 14位 にんにくバターらーめん 690円 828Kcal 14位 塩ねぎらーめん 630円 682Kcal 14位 塩野菜たんめん 730円 766Kcal 14位 塩バターコーンらーめん 690円 844Kcal 14位 つけめん 630円 827Kcal 14位 メガ中華そば 990円 1511Kcal

参考：幸楽苑メニュー

ここからは7位までの商品について価格やカロリー、アンケートに寄せられたおすすめコメントなどをご紹介します。

1位 中華そば(490円)…22.4%

幸楽苑人気メニューランキング、1位は「中華そば(490円、644kcal)」でした。のど越しの良いつるつるの麺に、チャーシュー、なると、ねぎ、のり、メンマがトッピングされた定番の一杯。鶏肉のほか野菜からとっただしのスープは、子どもから大人まで幅広い世代が親しみやすい味わいです。500円をきる価格も大きな魅力。

おすすめコメント

「幸楽苑といえば『安くて早くてうまい』で、その原点ともいえるメニュー。飽きの来ない深みのあるスープ、コシのある麺が美味しくて満足できる」(64歳男性)

「やっぱり王道のシンプルな醤油ラーメンが好き」(57歳男性)

「年代的に、懐かしさを感じる」(42歳男性)

「とにかくコスパが良い。美味しいから何度でも食べられます」(59歳女性)

2位 味噌らーめん(490円)…7.1%

2位は「味噌らーめん(490円、806kcal)」でした。具は「中華そば」と同じで、契約栽培の大豆を使った信州味噌使用のスープは、くせがなくやさしい甘みとコクが楽しめます。麺にスープが良く絡み、寒い日も体が温まるメニューです。

おすすめコメント

「リーズナブルで美味しいです」(54歳男性)

「万人受けする味でまた食べたくなります」(53歳女性)

3位 担担麺(790円)…6%

3位は「担担麺(790円、1227kcal)」でした。白ごまの香ばしさが楽しめる、冬の期間限定メニュー。程よい辛さのスープにひき肉、野菜、きくらげ、ナッツなどがトッピングされ、山椒の香りがアクセントとなっています。

おすすめコメント

「ピリ辛だけどちゃんとうまみを感じられて美味しかったです」(54歳女性)

「練りごまのコクで飽きずに食べられます」(49歳男性)

4位 塩らーめん(490円)…4.9%

4位は「塩らーめん(490円、625kcal)」でした。チャーシュー、ねぎ、なると、のり、メンマがトッピングされた、ごくシンプルな味わいの一杯です。ラー油やこしょうで味変させても。「中華そば」と同様にワンコインで楽しめるのも魅力。

おすすめコメント

「値段が良心的」(45歳男性)

「シンプルだけど食べ飽きないところが良い」(49歳男性)

4位 Wギョーザチャーハンセット(15時～)(790円)…4.9%

4位には「Wギョーザチャーハンセット(15時～)(790円、1084kcal)」も。餃子12個、チャーハン、スープ、ザーサイがセットになった、お腹が空いた日にぴったりの夜向け定食。スープは追加料金を払えば「素らーめん」に変更OK。

おすすめコメント

「幸楽苑のチャーハンが好きなのと、ボリューム満点なところが気に入ってます」(64歳男性)

6位 味噌野菜たんめん(730円)…4.4%

幸楽苑人気メニューランキング、6位は「味噌野菜たんめん(730円、944kcal)」でした。そぼろと、キャベツ、もやし、玉ねぎ、人参、にら、きくらげなどの炒め野菜がトッピングされ、野菜を食べたいという人も満足。野菜の甘みが溶け込んだスープはまろやかな味わいです。

おすすめコメント

「最後にご飯を頼んで、残ったスープと一緒に食べます。お行儀悪いですがやめられません」(62歳男性)

「スープの濃厚な味わいと野菜のシャキシャキ感が美味しい」(42歳男性)

7位 ねぎらーめん(630円)…3.3%

7位は「ねぎらーめん(630円、701kcal)」でした。チャーシューとたっぷりの白髪ねぎがトッピングされた一杯。仕上げにかけれたらラー油の香りと辛みがきいた、食欲をそそる味わいです。

おすすめコメント

「ねぎの辛みもきいていて好き」(46歳男性)

7位 味噌バターコーンらーめん(690円)…3.3%

7位には「味噌バターコーンらーめん(690円、1022kcal)」も。細長くカットされたバターが目を引く一杯。チャーシュー、なると、ねぎ、のり、メンマに加えてコーンもトッピングされています。バターがじわじわ溶け出すにつれてコクがアップ。

おすすめコメント

「バターの濃厚な風味がたまりません」(49歳女性)

7位 プレミアム味噌(760円)…3.3%

7位には「プレミアム味噌(760円、930kcal)」も。「プレミアム」の理由は、丼に3枚並んでトッピングされたチャーシュー。特製だれでじっく煮込んだ、やわらかくとろけるような食感が特徴です。あっさりとしたスープに肉のうまみがじんわり溶けています。

おすすめコメント

「チャーシューの満足感と、少し甘めの味噌スープとの相性も好き」(43歳男性)

「幸楽苑」の人気は、やっぱりワンコインで楽しめる定番メニュー

幸楽苑人気メニューランキングをご紹介しました。1位「中華そば」、2位「味噌らーめん」、3位「担担麺」という結果でした。お気に入りのメニューは入っていましたか。

幸楽苑の定番の「中華そば」、「味噌らーめん」が「塩らーめん」が上位に。つるりとのど越しの良い麺、あっさりとしたスープといった飽きの来ない味わいはもちろん、ワンコインで食べられる手軽さも大きな魅力のようです。

また、幸楽苑には「担担麺」のように期間限定メニューも。今回のランキングを見て気になった方は出かけてみてくださいね。

調査時期: 2025年12月7日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計404人(男性: 304人、女性: 100人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート