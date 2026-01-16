東北、関東、甲信越を中心にチェーン展開する、ラーメンと餃子の専門店「幸楽苑」。その人気メニューを、マイナビニュース会員を対象にしたアンケート調査で聞きました。その結果をランキング形式でご紹介します。カロリー、価格、おすすめコメントも掲載しますので、ぜひチェックしてみてください。
※価格は税込み価格です。なお、価格やカロリーは2025年12月時点の情報となります。
「幸楽苑」とは?
1954年、福島県会津若松市に開業した食堂が始まり。1967年に店名を「幸楽苑」に改称して中華料理を提供し、のちにラーメンと餃子の専門店としてチェーン展開。現在の店舗数は東北、関東、甲信越を中心に約350店で、訪れる客は年間延べ3400万人にも。
「幸楽苑」に1年以内に行きましたか?
「幸楽苑」に1年以内に行ったかどうかを聞きました。
- ある…45.3%
- ない…54.7%
「ない」と答えた方が多かったものの、4割以上の方が「1年以内に幸楽苑に行った」と回答。ここから先の質問は「ある」と答えた方に対して行ったものです。
「幸楽苑」人気メニューランキング
「幸楽苑」のメニューで、一番好きなものは何かを聞きました。票数の多かった順にランキングにすると表の通りです。
|順位
|メニュー名
|価格
|カロリー
|1位
|中華そば
|490円
|644kcal
|2位
|味噌らーめん
|490円
|806kcal
|3位
|担担麺
|790円
|1227kcal
|4位
|塩らーめん
|490円
|625kcal
|4位
|Wギョーザチャーハンセット（15時〜）
|790円
|1084kcal
|6位
|味噌野菜たんめん
|730円
|944kcal
|7位
|ねぎらーめん
|630円
|701kcal
|7位
|味噌バターコーンらーめん
|690円
|1022kcal
|7位
|プレミアム味噌
|760円
|930kcal
|10位
|プレミアム醤油
|760円
|767Kcal
|10位
|プレミアム醤油セット
|990円
|1294kcal
|10位
|プレミアム塩セット
|990円
|1276kcal
|10位
|味噌とんこつらーめん（期間限定）
|790円
|―
|14位
|にんにくバターらーめん
|690円
|828Kcal
|14位
|塩ねぎらーめん
|630円
|682Kcal
|14位
|塩野菜たんめん
|730円
|766Kcal
|14位
|塩バターコーンらーめん
|690円
|844Kcal
|14位
|つけめん
|630円
|827Kcal
|14位
|メガ中華そば
|990円
|1511Kcal
参考：幸楽苑メニュー
ここからは7位までの商品について価格やカロリー、アンケートに寄せられたおすすめコメントなどをご紹介します。
1位 中華そば(490円)…22.4%
幸楽苑人気メニューランキング、1位は「中華そば(490円、644kcal)」でした。のど越しの良いつるつるの麺に、チャーシュー、なると、ねぎ、のり、メンマがトッピングされた定番の一杯。鶏肉のほか野菜からとっただしのスープは、子どもから大人まで幅広い世代が親しみやすい味わいです。500円をきる価格も大きな魅力。
おすすめコメント
- 「幸楽苑といえば『安くて早くてうまい』で、その原点ともいえるメニュー。飽きの来ない深みのあるスープ、コシのある麺が美味しくて満足できる」(64歳男性)
- 「やっぱり王道のシンプルな醤油ラーメンが好き」(57歳男性)
- 「年代的に、懐かしさを感じる」(42歳男性)
- 「とにかくコスパが良い。美味しいから何度でも食べられます」(59歳女性)
2位 味噌らーめん(490円)…7.1%
2位は「味噌らーめん(490円、806kcal)」でした。具は「中華そば」と同じで、契約栽培の大豆を使った信州味噌使用のスープは、くせがなくやさしい甘みとコクが楽しめます。麺にスープが良く絡み、寒い日も体が温まるメニューです。
おすすめコメント
- 「リーズナブルで美味しいです」(54歳男性)
- 「万人受けする味でまた食べたくなります」(53歳女性)
3位 担担麺(790円)…6%
3位は「担担麺(790円、1227kcal)」でした。白ごまの香ばしさが楽しめる、冬の期間限定メニュー。程よい辛さのスープにひき肉、野菜、きくらげ、ナッツなどがトッピングされ、山椒の香りがアクセントとなっています。
おすすめコメント
- 「ピリ辛だけどちゃんとうまみを感じられて美味しかったです」(54歳女性)
- 「練りごまのコクで飽きずに食べられます」(49歳男性)
4位 塩らーめん(490円)…4.9%
4位は「塩らーめん(490円、625kcal)」でした。チャーシュー、ねぎ、なると、のり、メンマがトッピングされた、ごくシンプルな味わいの一杯です。ラー油やこしょうで味変させても。「中華そば」と同様にワンコインで楽しめるのも魅力。
おすすめコメント
- 「値段が良心的」(45歳男性)
- 「シンプルだけど食べ飽きないところが良い」(49歳男性)
4位 Wギョーザチャーハンセット(15時～)(790円)…4.9%
4位には「Wギョーザチャーハンセット(15時～)(790円、1084kcal)」も。餃子12個、チャーハン、スープ、ザーサイがセットになった、お腹が空いた日にぴったりの夜向け定食。スープは追加料金を払えば「素らーめん」に変更OK。
おすすめコメント
- 「幸楽苑のチャーハンが好きなのと、ボリューム満点なところが気に入ってます」(64歳男性)
6位 味噌野菜たんめん(730円)…4.4%
幸楽苑人気メニューランキング、6位は「味噌野菜たんめん(730円、944kcal)」でした。そぼろと、キャベツ、もやし、玉ねぎ、人参、にら、きくらげなどの炒め野菜がトッピングされ、野菜を食べたいという人も満足。野菜の甘みが溶け込んだスープはまろやかな味わいです。
おすすめコメント
- 「最後にご飯を頼んで、残ったスープと一緒に食べます。お行儀悪いですがやめられません」(62歳男性)
- 「スープの濃厚な味わいと野菜のシャキシャキ感が美味しい」(42歳男性)
7位 ねぎらーめん(630円)…3.3%
7位は「ねぎらーめん(630円、701kcal)」でした。チャーシューとたっぷりの白髪ねぎがトッピングされた一杯。仕上げにかけれたらラー油の香りと辛みがきいた、食欲をそそる味わいです。
おすすめコメント
- 「ねぎの辛みもきいていて好き」(46歳男性)
7位 味噌バターコーンらーめん(690円)…3.3%
7位には「味噌バターコーンらーめん(690円、1022kcal)」も。細長くカットされたバターが目を引く一杯。チャーシュー、なると、ねぎ、のり、メンマに加えてコーンもトッピングされています。バターがじわじわ溶け出すにつれてコクがアップ。
おすすめコメント
- 「バターの濃厚な風味がたまりません」(49歳女性)
7位 プレミアム味噌(760円)…3.3%
7位には「プレミアム味噌(760円、930kcal)」も。「プレミアム」の理由は、丼に3枚並んでトッピングされたチャーシュー。特製だれでじっく煮込んだ、やわらかくとろけるような食感が特徴です。あっさりとしたスープに肉のうまみがじんわり溶けています。
おすすめコメント
- 「チャーシューの満足感と、少し甘めの味噌スープとの相性も好き」(43歳男性)
「幸楽苑」の人気は、やっぱりワンコインで楽しめる定番メニュー
幸楽苑人気メニューランキングをご紹介しました。1位「中華そば」、2位「味噌らーめん」、3位「担担麺」という結果でした。お気に入りのメニューは入っていましたか。
幸楽苑の定番の「中華そば」、「味噌らーめん」が「塩らーめん」が上位に。つるりとのど越しの良い麺、あっさりとしたスープといった飽きの来ない味わいはもちろん、ワンコインで食べられる手軽さも大きな魅力のようです。
また、幸楽苑には「担担麺」のように期間限定メニューも。今回のランキングを見て気になった方は出かけてみてくださいね。
調査時期: 2025年12月7日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 男女合計404人(男性: 304人、女性: 100人)
調査方法: インターネットログイン式アンケート