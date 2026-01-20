Mrs. GREEN APPLE「記憶ごっそり抜けてる！」「ヤバかった5月に並行（笑）」新曲『lulu.』制作裏話

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。

1月12日（月・祝）の放送では、テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに起用されたミセスの新曲「lulu.」の制作裏話などについて語りました。

――テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに決定したMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」。2026年から「フェーズ3」を開幕したミセスにとって、その1曲目を飾る重要な楽曲です。

配信リリース日と同日の1月12日に公開されたミセスのオフィシャルMVでは、「輪廻転生」を壮大なスケールで描いた映像美が話題になっています。

大森：「lulu.」！ 最初に聴いたとき、どうでしたか？ 書いたのはかなり前ですけど。

若井：これさ……いつだ？

大森：今、「ビハインド（Behind the Song & the Scenes）」（※制作の裏側を収めた映像）の確認をいろいろとしていて（※）。……まあ、ビハインドが出ることがバレたんだけど（笑）。びっくりしたのが、レコーディング期間……去年の5月なんです！

（※）Mrs. GREEN APPLE「lulu.」Behind the Song & the Scenes……1月19日にミセスの公式YouTubeチャンネルで公開

若井：えっっっっ!!?？

大森：「breakfast」（※2025年6月配信リリース）と並行してて。「『breakfast』の時期、ヤバかったよねー！」ってさんざん言っていた5月に、「lulu.」も並行してます（笑）。

藤澤：そうだわ……。

若井：そっか！ だからか！

大森：だからあなたたち、ごっそり（記憶が）抜けてるんです！

若井：ダンスをしながら……レコーディングの準備した！ そうだ、そうだ!! 思い出したんだっ!!

大森：「lulu.」、最初聴いてどうでした？

藤澤：なんか……言葉のスケール感が、自分の想像の領域を超えていたというか。「『帰りたい場所がある』 誰もがこの星の子孫」っていうのが……。

大森：あっ、いい！ そこ！ そこですよね！

藤澤：すごくグッと残るわけじゃないですか！

大森：「誰もがこの星の子孫」ですよ……。

藤澤：「どんな規模感の話なんだろう」って思ったけど。でも、この字面が頭の中に入ってきたときに、なんかわかんないけど、すごく……わかるというか。体で！

大森：言葉は大きいけどね。ちょっとファンタジーっぽいけど、自分事として。

藤澤：うん！ 自分のこの魂とかも、自分だけのものじゃないというか。ひとつに還元していく、還っていくのかな、みたいな。連なってる感覚みたいなのをすごく感じて。うわ～、ってなったね。

大森：ちょっとこの曲って、なんか違うよね。スケールが。

若井：わかる！ その“スケール”の部分で言うと、サウンド面もびっくりした！

大森：今回サウンドメイクもとっても面白いですから！

若井：そう！ また今までとは違った元貴のサウンドの作り方だなと思って。そこに対するギターの入り方とかも新鮮だったし。

大森：すごいクリーントーンでね！ 音作りも一緒にしてね。

若井：そうそう！ 勢いもあるんだけど、その中での綺麗さみたいなのもあって。壮大感もあって……新しかったな。

大森：サウンド面だったり、歌詞だったり。セクションも、Aがあって、Bなようでサビなんだけど、その後にまたちゃんとサビがあるみたいな……ちょっと不思議な構成だなって思ったりしてました。

――番組では他にも、「lulu.」のミュージックビデオやジャケットに込めた想いなどを語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info