島根県は2月24日、「しまね企業ディスカバリー」を「くにびきメッセ」(島根県松江市)小ホールで開催する。

しまね企業ディスカバリー

企業とゲームを通じて交流

就職活動前の学生と島根県内企業が参加するゲーム型交流イベントが開催される。開催時間は13:00～16:15、受付は12:40からとなる。参加費は無料。大学・短大・専門学校など最終学年を除くすべての学生を対象としている。

同イベントでは、オリジナルのボードゲームを通じて、20代の先輩社会人と対話しながら、島根で暮らし働くことの面白さや魅力を感じることができる。ルールはシンプル。サイコロを振ってコマを進めると、止まったマスに応じてミッションが発生する。学生と企業が協力しながら進めていき、ミッションを通じて自己発見や気づきを得る機会を提供する。将来のインターンシップや就職活動に役立つ学びが期待できる。

多様な業種の企業が参加

当日は多様な業種・職種から10人の先輩社会人が参加する。アイティープロデュース、クリエイティブサポートM、さんれいフーズ、しまね信用金庫、島根トヨタグループ、セコム山陰、大建コンサルタント、タカハシ包装センター、日新ホールディングス、ヤンマーキャステクノが参加企業として名を連ねる。

服装自由、気軽に参加できる

当日は事前準備の必要なく、気軽に参加できる。服装も自由で、スーツの着用は不要。来場者プレゼントとしてクオカード500円分に加え、上位チームには景品も用意されている。参加には事前申込が必要で、定員は先着50名。

同イベントは「しまね就職活動等応援助成金」の対象となり、参加に伴う交通費や宿泊費を助成する。詳細はジョブカフェしまねHPのしまね就職活動等応援助成金ページで案内している。