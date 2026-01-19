「1人でいる時間、結局寝て終わる…」“自由時間”を無駄にしてしまうと悩む相談者に共感・アドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。1月16日（金）の放送は、「1人の時間の使い方」についての相談を紹介しました。私は、仕事や人との約束などがあれば動けるのですが、1人の自由時間にうまく動けず、自分の時間割を作ることができません。やりたいことや、やらねばならない雑務はたくさんあるのに、結局寝てしまうか、大好きなドラマを見て終わります。それも幸せなのですが、例えば、書くべき書類を書けないとか、通信講座に申し込んだのに、いつやるのか自分でコントロールできません。皆さんは自分のフリータイムのコントロールをどのようにされているのでしょうか？（東京都 50歳 女性 会社員）この悩みに、パーソナリティの住吉は「お気持ち、とってもわかります……私もそうです！」と即座に反応。住吉は、自身も同じような“動けないループ”に陥ることがあると明かします。 「『さあ、時間ができた！』っていうときに、いろんなやりたいことを頭の中でリストアップして、『どれからやろうかな？』『これからやるとあれだし、でもこれからだとこれだし……』って考えているだけで1時間ぐらい経ったりして、結局、時間を無駄にしているようなこともあります」と共感。続けて「外にいれば、あるいは仕事や人との約束があればちゃんと動けるのに、1人になって家に帰った瞬間、もうただ何もする気が起きずに、だら〜んとなってしまう。そんな感じなんですよね」と明かします。さらに、「周囲からのアドバイス」と「自分の中の違和感」との間で揺れる心境についても吐露しました。 「人からは『疲れているのでは？』って言われるんですけど、本当にそれだけなのかなって悩んだりします。相談者さんのこの悩み、解決策を私も知りたいです！」 住吉自身も1人の時間の使い方に課題を感じているようで、リスナーから寄せられる知恵を心待ちにしている様子でした。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは、「変わらなくていい」という、自分を許す考え方についてのアドバイスです。自分の時間をうまく使えない、ダラダラと無為に過ごしてしまう、というお悩みを聞いて、「それでいい、変わらなくていい！」と心のなかで叫んでしまいました。だって、仕事や人との約束があればちゃんと動けるんですよね。自由に与えられている時間は、自由であるべき。自分を縛るべきではありません。私は相談者様とは正反対で、1分1秒を無駄にしたくないと日々綿密な計画を立ててきましたが、その副産物はものすごいストレスでした。たしかに多くを学び成果も出しましたが、精神もかなり病みました。今は、休むこと、ゆったりすることを練習中です。道端にも、ゆっくり歩いていないと見えないものがあるように、ゆっくり進む人は同じ時間をじっくり使っているのだと思います。（東京都 67歳 女性）私もそういうこと、よくあります。ただ最近、1人の時間の見方を変えました。それは、できなかったことではなく、当たり前にできていることに目を向けて、自分に「よくやってる」と言ってあげること。そして、できることなら、自分の手で体をさすってあげます。できなかったことに意識がむいてるときって、体が硬直してると思うんです。そういうときは、自分を緩ませる声掛けや動作をしてあげる。すると氣持ちにゆとりが出てきて、あるとき自然に、「いつも後回しにしてたことが今日はできたぞ！」となります。よかったら参考にしてみてください。（埼玉県 50歳 女性）ーー続いては、それでも「物事を進めたい」という時に役立つ、具体的な時間管理のテクニックです。私は専業主婦18年目です。専業主婦は24時間自由、全て自分で1日を組み立てなくてはなりません。私も以前は、ダラダラ過ごしては自己嫌悪の繰り返しの毎日でした。そんな私がたどり着いた方法は、やっぱり「やることを書き出す」ということでした。できれば休日の前日の夜、あるいは休日の朝一番に。その日の道筋がわかっていて、その都度決断しなくてすむことでストレスは大いに減ります。また、普通のToDoリストではなく、“とにかく細かく書くこと”が大事です。例えば「朝食を食べる」「お皿を片付ける」「テーブルをふく」「お皿を洗う」といった感じです。この方法で、毎日スッキリとした気持ちで過ごせるようになりました。（東京都 49歳 女性）ーー「何もしない自分」を許し、ゆったりとした時間を享受するか。あるいは、決断のコストを減らすためにタスクを細分化するか。「有意義に過ごさなければ」というプレッシャーを一度手放し、自分のリズムを肯定すること。それが、自分らしい「1人の時間」をデザインする第一歩になるのかもしれません。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM