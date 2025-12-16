三井住友カードは12月15日、「全国の対象の鉄道で! スマホのVisaのタッチ決済で7%還元キャンペーン!」を開始した。

期間中、スマホのVisaのタッチ決済で対象の事業者を利用すると、もれなく7%のVポイントを還元する。還元の上限は1,000ポイント。タッチ決済はApple Pay、Google PayTM、Samsung Payでの支払いとなる。期間は2025年12月15日～2026年1月31日まで。キャンペーンページに記載のある三井住友カードが対象となる。

対象事業者は、以下のとおり。

北海道・東北エリアでは札幌市営地下鉄および福島交通(飯坂線)。関東エリアでは江ノ島電鉄、京王電鉄、京浜急行電鉄、湘南モノレール、西武鉄道、高尾登山電鉄、つくばエクスプレス、東急電鉄、東京都営地下鉄、横浜高速鉄道、横浜市交通局(地下鉄)、ゆりかもめ。東海エリアでは伊豆箱根鉄道、遠州鉄道(鉄道のみ)、長良川鉄道、名古屋鉄道。関西エリアではOsaka Metro、大阪モノレール、北大阪急行、京都丹後鉄道、近畿日本鉄道、神戸市営地下鉄、神戸新交通、南海電鉄、能勢電鉄、阪急電鉄、山陽電気鉄道。九州エリアではゆいレール(沖縄都市モノレール)、鹿児島市交通局(市電のみ)、熊本市交通局、九州旅客鉄道、西日本鉄道、福岡市地下鉄、南阿蘇鉄道が対象となる。

当キャンペーンは鉄道およびモノレールのみが対象で、路線バスや空港・高速バスなどは対象外。阪急電鉄において、神戸高速線はキャンペーン対象とはならない。また、対象カードのタッチ決済で複数事業者を乗り継いだ場合、乗継割引適用可否は事業者により異なる。

その他詳細は、同社キャンペーンページにて確認を。