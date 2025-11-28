三井住友カードおよびビザ・ワールドワイド・ジャパンは、「三井住友カード Visa Infinite」会員向けに、Visaのスポンサーシップを活用したスポーツプログラムを通して、異次元の多様な体験価値を提供する。今回第二弾として、三井住友カード Visa Infiniteを持っている会員に向けて、Visaは、2026年6月開催の「FIFA ワールドカップ 26」の特別プログラムを用意する。

特別観戦チケットと堂安律スペシャルイベントへの招待

三井住友カードおよびビザ・ワールドワイド・ジャパンが「三井住友カード Visa Infinite」会員限定で「FIFA ワールドカップ 26」の特別プログラムを用意

三井住友カード Visa Infiniteは、Visa最上位となる「Visa Infinite」ランクのクレジットカード。「Infinite Potential, Infinite Value "無限の可能性が、無限の価値を生み出す。"」をコンセプトに掲げ、経済性を誇りながらも、"クレジットカードとしての決済手段の域を超えた新しい扉"を開く鍵として、これまでにない特別な価値を利用者へ提供するという。

Visaは、スポーツ、エンターテインメント、ファッションなど様々な分野を支援し、世界をひとつにつなげることに取り組んでいる。オリンピックやパラリンピック、FIFAワールドカップなどのビッグイベントを通じて、世界中の人々に感動と喜びを届けてきた。

今回、三井住友カード Visa Infinite会員を対象に、特別観戦チケットの事前予約受付を11月28日から開始する。トーナメントのグループや試合日程が発表される前に、日本代表戦の観戦チケットの予約を受け付けるなど、会員のニーズに合わせて観戦チケットを手配するという。さらに、観戦チケットを購入した全ての利用者へ、オリジナル観戦グッズや選手のサイン入りアイテムなどのプレゼントを用意する。

大会終了後には、世界最高峰の舞台で躍動する日本代表 堂安律選手を迎えた特別なイベントへの招待を用意。堂安選手の語る海外での挑戦、勝負への覚悟、そして自らを律するメンタルの磨き方から、"限界を超える力"を探るという。Visaでは「堂安選手との特別な交流を通じて、「永遠に心に残る『時』を届ける」としている。

さらにVisaは、FIFA ワールドカップ 2の開催期間中にVisaカード会員を対象に、日本国内にいながらFIFA ワールドカップ 26を楽しめるビューイングイベントの実施を予定している。