年末年始の休みが終わり、仕事のリズムを取り戻した今日この頃。デスクワークの再開や寒さの影響からか、体が凝り固まっているように感じている人もいるのではないでしょうか？そんな時に寝転ぶだけで全身のケアをかなえるというアイテムを発見。一体どんなケアができるのか『美ラティス』を試してみました。

1日5分寝ながら全身ケアできる『美ラティス』とは？

『美ラティス』は、簡単リラックスグッズを展開するMyComfortから12月16日よりLOFTにて先行販売が始まったラクケアアイテムのこと。“ほぐす・伸ばす・鍛える”といったセルフケアを、日々の暮らしの中で簡単に取り入れやすいよう設計され、究極のながらケアをかなえてくれるのだそう。

特徴的な突起デザインは、まるで指先でグッと押されているような絶妙な刺激を再現。大小の突起が、肩まわりや腰まわりなど、ピンポイントで刺激したい場所にフィットするのだとか。気になる部分に本製品を置き、左右に揺れることで心地よく押されている感覚を味わえるといいます。

また、ワイドなカーブは首まわりだけでなく、横向きや仰向け、うつ伏せなど体勢を変えて使用することで、太ももの外側や骨盤まわり、肩甲骨、胸もとなど、日常生活で気になりやすいポイントに自然とフィット。1台で全身のケアをかなえるオールインワン設計になっているのだそう。

背面を見てみると緩やかなカーブになっているので、特別な動作をしなくても、上に乗って体を委ねるだけで心地よい刺激を体感できる仕組みに。忙しくまとまった時間が取れなくても、スマホやテレビを観ながら1日5分寝て左右に揺れるだけで“ほぐす・伸ばす・鍛える”をかなえるといいます。

このシンプルなアイテム1つで本当に全身のケアができるのか……？と思ってしまった筆者が、実際に『美ラティス』を体験してみました。

驚きのフィット感 痛気持ちよい刺激を全身で感じられる

いざ手に取ってはみたものの、気になるのはその使用方法。付属の説明書を開いてみると、部位ごとにケア方法が記載されているので、安心して使用できます。

まずは首のケアにチャレンジしてみると、目の疲れで凝りがちな首の後ろにジャストフィット！親指で揉まれているような感覚と前に出がちな首がぐーんと伸びるのを感じられました。左右に揺れれば突起の圧力が変化していた気持ちよく、リラックスしながらケアすることができました。

さまざまなケアが記載されている中で筆者が特に心地よいと思ったのは、背中と脇・肩のケア。デスクワークが多いため、巻き肩気味で腰にも負担がかかっているからか、特に痛気持ちよさを感じられました。特に自分ではもみほぐすことができないパーツなので、一人でここまでケアできることに感動！表面がツルッとしていないので、滑ることなく狙った部位にアプローチができました。

このようなリラックスグッズの衛生面が気になる人もいるはず。使用後に汚れなどが気になる場合は、乾いた布で拭き取ることができるので、衛生的に使用できるのも嬉しいポイントです。

『美ラティス』は、ブラック、ラベンダー、ライトベージュの3色展開と、インテリアになじむカラーバリエーションも魅力のひとつ。寝て転がるだけとルーティーン化しやすいながらケアグッズで、体を労ってみてはいかがでしょうか？