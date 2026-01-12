「立ち上がった瞬間、ふらっとする」「急に視界がぐるぐる回る」。そんな“めまい”や“立ちくらみ”は、疲れや貧血のせいだと思いがちです。しかし中には、耳や脳の病気が隠れているケースもあります。

特に、脳卒中の初期症状としてめまいが現れることがあり、放置すると命や後遺症に関わることも。脳神経内科医の視点から、注意すべき症状と受診の目安を解説します。

めまいや立ちくらみの多くは“良性”だが、油断は禁物

めまいや立ちくらみは、さまざまな原因で起こります。多くは一過性で命に関わらないものですが、中には注意が必要なケースもあります。

めまいの多くは耳や体調の乱れが原因

めまいは、ストレスや更年期、首や肩のこりによる血行不良、脱水、熱中症、貧血、低血糖、高血圧、不整脈など、日常的な体調不良でも起こります。

病気としては耳の異常によるものが多く、内耳が原因の「良性発作性頭位めまい症(BPPV)」が半数以上を占めます。これらは適切な対応で改善が期待できます。

立ちくらみは一時的でも、繰り返す場合は注意

立ちくらみの多くは、急に立ち上がったことで脳への血流が一時的に低下することで起こります。ただし、立ちくらみから座り込んでしまう、失神することを繰り返す場合は、脳梗塞などの病気が背景にある可能性も否定できません。

脳卒中が原因の“危険なめまい”とは

まれではありますが、めまいが脳卒中の初期症状として現れることがあります。特に注意が必要なのは、脳幹や小脳に障害が起きている場合です。

脳幹・小脳の障害で起こるめまいの特徴

脳卒中には、血管が詰まる「脳梗塞」と、血管が破れて出血する「脳出血」があります。 めまいを起こしやすいのは、体の平衡感覚を司る神経が集まる脳幹や小脳に障害が起きた場合です。この場合、めまいに加えて「手足や顔のしびれ・麻痺」「ろれつが回らない(構音障害)」「ものが二重に見える(複視)」などの症状を伴うことがあります。

耳が原因のめまいとの決定的な違い

耳の病気によるめまいでは、耳鳴りや難聴を伴うことがある一方、脳が原因の場合は耳の症状がほとんどみられません。また、耳が原因のめまいは比較的短時間でおさまることが多いのに対し、脳が原因の場合は数日続くこともあり、横になって休んでも改善しないことがあります。

一時的でも注意したい椎骨脳底動脈循環不全

小脳や脳幹につながる動脈が狭くなり、一時的に脳への血流が低下する「椎骨脳底動脈循環不全」でも、めまいやふらつきが起こります。ものが二重に見える、顔のしびれ、味覚障害、嚥下障害などを伴うこともあり、症状は1日以内に回復することが多いものの、脳梗塞につながるリスクがあるため注意が必要です。

こんな症状を伴う場合はすぐに受診を

めまいに加えて、次のような症状がある場合は、脳卒中の初期症状の可能性があります

・経験したことのない激しい頭痛

・言葉が出にくい、ろれつが回らない

・視野が欠ける、ものが二重に見える

・めまいが強く、自力で立てない、まっすぐ歩けない

これらの症状がみられた場合は、ためらわず救急車を呼び、速やかに医療機関を受診してください。

早期発見で救える命がある

脳卒中では、血管が詰まったり破れたりした先の脳細胞に血液が届かなくなり、時間とともに細胞が死んでいきます。脳梗塞では、発症から4.5時間以内であれば血栓溶解療法(t-PA療法)を受けられる可能性があり、治療を早く始めるほど後遺症を軽くできるとされています。「様子を見る」ことで治療のチャンスを逃してしまうこともあるため、早めの受診が重要です。

「たかがめまい」と思わず、体のサインに目を向けて

めまいの多くは一過性ですが、まれに脳卒中が隠れていることがあります。特に、「歩けない」「言葉が出ない」「片側が動かない」といった症状を伴う場合は、迷わず救急要請をしてください。救急にかかるほどではなくても、いつもと違うめまいが続くときは、早めに医療機関で相談を。小さな違和感に気づくことが、命を守ることにつながります。

最後に脳卒中とめまいの関係について、脳神経内科の専門医に聞いてみました。

立ちくらみによるめまいは性状から鑑別できる点が重要です。立ち上がった際に生じる「ふらっとする感じ」「目の前が暗くなる感じ」が主体で、数秒〜数十秒で改善するのが特徴です。これに対し、脳卒中や内耳疾患によるめまいは、景色が回る、身体が傾くといった回転性・浮動性めまいを自覚します。 次にめまいの持続時間が鑑別の手がかりとなります。脳卒中に伴うめまいは、小脳・脳幹障害により1日以上持続する強いふらつきを呈することが多く、歩行障害や複視、構音障害、しびれを伴う場合があります。一方、良性発作性頭位めまい症は短時間で数分以内に治まることが多いです。 しかし、良性めまいでも長く続くことがあり、めまいとそれに伴う吐き気のため十分な診察ができず、症状のみで脳卒中と区別することは困難です。そのため、MRIなどの画像検査が必要となります。長時間続くめまいが出現した場合には、速やかな受診が必要です。