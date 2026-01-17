ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、2026年1月16日(金)より、新連載『デリカテッセ』(著：オリタ・リオ)を公開した。。
【あらすじ】
人間のように生きたいと願う、人喰いの少女・ロッティ。
彼女は獣の肉を口にすることで、凶暴な衝動を必死に抑え込んでいた。
しかし肉の価格高騰によって、ロッティの生活は追い詰められる。
封じていた欲望は次第に最愛の恋人・ジョーくんへと向かいはじめ──。
(C)オリタ・リオ / ヒーローズ
