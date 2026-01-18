Gakken(学研ホールディングスのグループ会社)は、日本テレビ系の番組『所さんの目がテン!』の鉄道シリーズを書籍化した『所さんの目がテン!×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』を5月21日に発売すると発表した。全国の書店とネット書店で予約受付を開始している。

番組で紹介した鉄道をビジュアル満載で掲載

『所さんの目がテン!×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』は、番組で好評を博した鉄道企画と、「学研の図鑑LIVE」シリーズがコラボレーションした1冊に。単なる車両図鑑にとどまらず、カーブを安全に走行する車輪のしくみ、ディーゼルエンジンの構造、信号システム、新幹線の技術など、鉄道のさまざまな技術を写真と図解を用いて科学的に解説する構成とした。

番組が独自に取材した内容に加え、『学研の図鑑LIVE 鉄道 新版』に掲載された写真や情報も活用し、視覚的にも理解しやすい紙面構成に。ハイブリッド列車、登山鉄道、路面電車、除雪用車両など幅広く取り上げ、日常的に利用する鉄道に潜む科学の工夫を伝える。

水素ハイブリッド列車のしくみなど、鉄道の科学を図解で解説

藤田大介アナウンサーの旅日記を収録

『所さんの目がテン!×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』表紙

番組のナビゲーターを務める藤田大介アナウンサーが全国各地の鉄道を取材して描いた旅日記も収録。番組で紹介した旅日記に加え、同書のために描き下ろした内容も掲載し、イラストとコメントを通じて取材時の視点や発見を紹介する。