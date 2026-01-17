日向坂46髙橋未来虹 学生時代は“同級生の女子”にモテモテ!? エピソードに山下葉留花＆藤嶌果歩もビックリ！

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。1月9日（金）の放送は、髙橋未来虹の学生時代のエピソードで盛り上がりました。＜リスナーからのメッセージ＞「髙橋さんに質問です。某配信ライブで、藤嶌さんが『髙橋さんは学生時代に女子からモテて仕方なかった』と言っていたのですが、それは本当ですか？」藤嶌：いや、あの……見てしまったんですよ。この前、配信ミニライブのコメンタリーのお仕事があって、そこで雑談をいっぱいしまして。髙橋：あったね。藤嶌：そのなかで「未来虹さんは同級生の女子からモテてしょうがなかった」みたいなコメントを、私がリサーチしているときに見かけたんです。この真相をちょっと詳しく聞きたいなと！山下：確かに！髙橋：えー!?“モテてる”というか……例えば、バレンタインのとき、まず私はお菓子作りをしないタイプだから用意しないんです。買いもしないんですけど、当日は周りの女の子たちがすごく（チョコを）くれて（笑）。藤嶌＆山下：えー！髙橋：でも、それはもう餌付け感覚なんだと思う。藤嶌＆山下：いやいやいやいや（笑）！山下：どういう感じで渡されるんですか？髙橋：同じクラスの子は、タッパーとかで持ってきてくれて「食べてよ」みたいな。だから私、バレンタインはお弁当を持って行かなかったの。藤嶌＆山下：えー!?髙橋：もう“食べられる”って分かってるから（笑）。山下：この思考すごすぎないですか!?髙橋：でも、私は何も渡せるものがないから「ごめんね」って言うんだけど、お昼ご飯はそれで済ませていた感じかな。藤嶌：ちゃんと激メロ（エピソード）！髙橋：いやいや（笑）。多分、私のお友達は、ただ「頑張ってね」の意味だと思う。そのときはもう（日向坂46の）活動を並行してやっていたから、なんか“ものすごく忙しい子”って思われていて。だから、労いの気持ちで「もう食べな食べな」みたいな、そういう気持ちだと私は思っています。山下：わざわざバレンタインの日に～♪ 自分の手作りをあげちゃって～♪髙橋：だから「あの頃のみんなありがとう！」って感じです。藤嶌：怪しい～（笑）。髙橋：いやいや、友チョコです。友チョコ！山下：その子に電話したいな～。藤嶌：真相を聞きたいな～。髙橋：やめてください（笑）。藤嶌：これは、掘ればまだまだありそうですね。未来虹さんのモテエピソード！髙橋：内緒で～す（笑）！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46