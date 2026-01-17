日向坂46山下葉留花は“お色気”担当!?「もう全部“肩出し”！」髙橋未来虹＆藤嶌果歩と“衣装”話で大盛り上がり！

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。1月9日（金）の放送は、日向坂46の衣装事情について、3人で語り合いました。山下：今日は、ちょっとディベートしません？髙橋：いいよ！藤嶌：お～！山下：じゃあ、お題はどうします？髙橋：あ、何かあるのかと思った。山下：ないです。全員：ハハハ（笑）。山下：じゃあ“日向坂の衣装問題”にしましょう。何か意見がある人（笑）！髙橋：まあ言うのはタダですからね。私は、やっぱり、かっこいいのが欲しいなって。山下＆藤嶌：あー！髙橋：2025年にやった13枚目のひらがなライブ（13th Single ひなた坂46ライブ）のときに、真っ赤な衣装が登場したんですよ。藤嶌：あれは凄かった！髙橋：私、それがもう超好きで！ あと（昨年6月に出演させていただいたMrs. GREEN APPLE presents）“CEREMONY”の際の黒ドレス。ああいうシックな衣装が2025年はあって、すごく好きだなって思った。あと個人的に伝えるならば、パンツスタイルとか。山下：あまりないですもんね。髙橋：そう！ 櫻坂46さんは結構パンツスタイルのイメージがあるけど、坂道のアイドルってスカート丈が揃っていて……みたいなイメージがきっとあると思うんですけど、私はパンツスタイルで会場を走り回りたいんだよね。山下：確かに、移動とかもすごく（ラク）。髙橋：（ライブ中に）できる幅とかも変わると思うの。アクロバットなんかもやってみたいし。山下＆藤嶌：おおー！髙橋：2025年のライブで、ダンストラックの合間に、私がちょっとアクロバット要素みたいなのやったときが結構長めのスカートで、何回もその衣装で練習したからできたんですけど、例えば、側転とかをしたときに「パンツスタイルのほうがきれいに見えるのかな？」とか思ったりして。藤嶌：確かに！山下：だって、もうスタイルが鬼の足なので。髙橋：鬼の足（笑）？ 褒めてる？山下：めっちゃ褒めてますよ！ 足長なので、パンツスタイルでさらに足の長さを際立たせてほしいなとは思いますね。髙橋：ありがとう。藤嶌：うんうん。山下：「One choice」のMV衣装はパンツスタイルですよね？髙橋：あれはパンツスタイルだった！ なんか、メンバーによって傾向があるよね？山下：かほりん（藤嶌の愛称）はスカートなイメージ。髙橋：スカートで、袖はパフスリーブ！藤嶌：大体そうです！髙橋：私は首が詰まってるから、襟付きタイプか、ネクタイとかが多いイメージ。山下：ネクタイ！藤嶌：はるはる（山下の愛称）は大体“肩出し”です。山下：もう全部“肩出し”！藤嶌：だよね？ めっちゃイメージある。山下：やっぱり、色気女だからさ。髙橋：絶対に違うと思います（笑）。山下：多分、顔からにじみ出ているんですよ、色気が！髙橋＆藤嶌：（笑）。髙橋：私たちもう、グループではお姉さんのほうだもんね。山下：そうですね。髙橋：お色気担当……ちょっと私は遠慮しときますけど。山下：いいんですか？ 肩とか肘とか出しちゃって。藤嶌：肘まで（笑）。髙橋：あげるあげる。でも、25歳とかになったら、もしかしたら出てくるかも。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46