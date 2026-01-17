フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、戦火のウクライナから日本に避難した家族を追った「たどりついた家族5 ～3年ぶりの故郷 戦火の別れ～」を、18日に放送する。

ロシアのウクライナ侵攻を受け、日本へ避難していた母・マーヤさん(48)と、次女・レギナちゃん(10)、長男・マトヴェイくん(8)。2025年5月、財団からの支援金の終了を機に、長女・アナスタシアさん(26)とその夫・和真さん(38)の猛反対を押し切り、3年ぶりに母国・ウクライナへ帰国した。

懐かしい自宅で囲む食卓、川で遊ぶ子どもたち。故郷で本来の生活を取り戻したかに見えたが、わずか1カ月でロシアの攻撃が激化。自宅近くの商業施設や病院が爆撃され、穏やかな暮らしは再び打ち砕かれた。

アナスタシアさんの説得を受け、マーヤさんは小さな子どもたちを再び日本に避難させることを決意。しかし自身は障害を持つ兄の世話のため、一人戦地に残る決断を下した。「アナスタシアの言うことを聞くのよ」という言葉を背に、幼いきょうだいは、ポーランドの空港で大好きな母と別れ、再び日本へ向かった。

こうして東京・東新宿で始まった4人での新生活だが、再会の喜びもつかの間、子どもたちは小学校の勉強に苦戦。マトヴェイくんは「ママに会いたい」と夜ごと涙を流す。終わりの見えない日々の先に、家族が再び寄り添う日は訪れるのか…。

