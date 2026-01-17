東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、同サービス10周年企画のひとつ、電子コミック「爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還(リターン・オブ・ザ・若旦那)」の第1話を、1月18日0時よりTTFCにて会員読み放題配信にて開始する。以降、毎月第3日曜0時配信予定。

本作では、2024年に放送したスーパー戦隊シリーズ第48作目『爆上戦隊ブンブンジャー』の完全新作エピソードを描く。ゲンバード・デ・リバリー二世(＝振騎玄蕃)が故郷の惑星ブレキに帰還するストーリーで、『ブンブンジャー』の前日譚を描いた『ｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｌａｐ 始末屋 オブ ギャラクシー』に登場したアジロも登場する。

ストーリー

ハシリヤンの陰謀により、故郷である「惑星ブレキ」と「家族」を奪われてしまった銀河通販王デ・リバリーの若旦那、ゲンバード・デ・リバリー二世(＝振騎玄蕃)。たった1人地球に流れ着いた彼が、時を経て、ブンブンジャーの仲間とともに故郷と家族を取り戻すため「惑星ブレキ」に帰還する――。

クレジット

「爆上戦隊ブンブンジャー」八手三郎(原作)

冨岡淳広(ストーリー原案・監修)

久慈麗人(コミック企画プロデュース)

漫画堂(作画)/サイドランチ(コミック制作)

東映特撮ファンクラブ(製作)

(C)東映特撮ファンクラブ ©テレビ朝日・東映 AG・東映