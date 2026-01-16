フロントガラスの凍結をどうやって溶かす？原因と対処法、防止策

車のフロントガラスの凍結は、冬のよく晴れた日の朝に起きることが多い現象です。朝すぐに出かけなければならないときにフロントガラスが雪や霜で凍っていた場合、どのようにすればすぐに溶かせるのでしょうか。やり方によってはフロントガラスを破損させてしまうおそれがあるので、正しい対処法を知っておきたいところです。

この記事では、冬季のフロントガラス凍結の原因と対処法のほか、凍結防止策について解説します。

記事の要約 フロントガラス凍結の主な原因は放射冷却によるもの。 凍結への対処法として、解氷スプレーの使用、デフロスターの使用、アイススクレーパーの使用などが挙げられる。 熱湯をかける、ワイパーを動かすというような行為はフロントガラスやワイパーの破損につながるので行ってはならない。

車のフロントガラスが凍結する原因

寒い冬の日に車のフロントガラスが凍結する原因は、主に「放射冷却」によるものです。放射冷却とは、温かい物体が熱を外に放ち、冷たくなる現象を指します。熱い湯を沸かしたやかんがやがて冷めていくのも放射冷却の一例です。

車のフロントガラスに関していえば、地表が日中に温められたことによって蓄えた熱が、夜になって大気中へ放出されることで、地表の温度が急激に低下します。すると、大気中の水蒸気が凍ってフロントガラスに降り、霜となるのです。

雲が少ない快晴の日の風の弱い夜ほど、冷え込みが厳しくなって放射冷却が起きやすく、フロントガラスは凍結しやすくなります。

フロントガラスが凍結したときの対処法

放射冷却によってフロントガラスが凍結したときは、どのように対処すればいいのでしょうか。ここでは、フロントガラスが凍結したときの対処法について解説します。

解氷スプレーをかける

フロントガラスが凍結したときの対処法として、解氷スプレーをかけることが挙げられます。解氷スプレーとは、車のガラスの雪や霜を溶かすために開発されたもので、凍結温度の低いエタノールなどのアルコールを主成分としています。

凍結したフロントガラスに解氷スプレーを噴き付けるだけで、素早く雪や霜を溶かすことが可能です。ただし、ワイパーのゴムやボディの塗装を劣化させる可能性があるため、使用時には注意しましょう。

デフロスターを使う

デフロスターを使う方法は、フロントガラスが凍結したときの代表的な対処法です。デフロスターは車のフロントガラスのくもりを取りたいときに使う機能ですが、送風口から吹き出した温風をガラス内側に集中的に当てて、ガラスを温めることで凍結を溶かします。「扇形に3本の波線矢印」のマークが付いたスイッチが目印です。

似たマークのデフォッガーはリアガラス向けで、リアガラスに張り巡らせた電熱線でガラスを温めてくもりを除去します。

ただし、JAF（一般社団法人日本自動車連盟）の実験でも「視界が確保できるまで10分程かかった」という結果が出ており、急いでいる場合には不向きといえるかもしれません。その場合は解氷スプレーを使用してください。

アイススクレーパーを使って削り取る

フロントガラスが凍結したとき、アイススクレーパーを使って削り取るのも対処法といえるでしょう。スクレーパーとはヘラ状の道具であり、凍結したフロントガラスの表面の霜や雪（氷）を削り取るのに適しています。

車のアイススクレーパーは、樹脂などの素材でできており、解氷スプレーとセットになって販売されている場合もあります。ただ、削り取る際に力を入れすぎると、ガラス面やボディを傷つけるおそれがあるので注意が必要です。

エンジンスターターで始動させる

エンジンスターターでエンジンを遠隔で始動させるのも、フロントガラスが凍結したときには有効です。スマートフォンのアプリやスマートキーなどのエンジンスターター機能で、遠隔操作してエンジンを始動させ、エアコンを入れれば、運転する頃にはフロントガラスの雪や霜が溶けている可能性があります。

ただ、エンジンスターターで車内を温めても、フロントガラスの視界を確保するまで溶かすには時間がかかるでしょう。ガソリン代がかかるだけでなく、排出ガスによる環境への負荷もあります。地域によってはアイドリング規制が定められているため、注意が必要です。

フロントガラスが凍結したときにやってはいけないこと

車のフロントガラスが凍結した際に、雪や霜を溶かそうとして、ついやってしまいがちな行為があります。ここでは、フロントガラスが凍結したときにやってはいけないことについて解説します。

熱湯をかける

熱湯をかけるのは、フロントガラスが凍結したときにやってはいけないことのひとつです。なぜなら、ガラスが急激な温度変化によって熱膨張し、ヒビが入ったり割れたりする危険性をはらんでいるからです。

また、氷点下の気温では、熱湯やぬるま湯をかけてもすぐに冷えて、さらに厚い氷になってしまうリスクがあります。特に気温の低い寒冷地では、注意が必要です。

ワイパーを動かす

フロントガラスが凍結したときにやってはいけないこととして、ワイパーを動かす行為も挙げられます。凍結したフロントガラスにワイパーゴムが張りついた状態で無理に動かすと、ワイパーゴムが破損したり、ワイパーブレード・アームが変形したりする可能性があるのです。

場合によっては、ワイパーを動かすモーター部分が故障したり、フロントガラスに傷がついたりするおそれもあるため、凍結時のワイパーの無理な作動は控えるべきでしょう。

凍った状態のまますぐに走行させる

フロントガラスが凍結していても、車をそのまますぐに走行させる行為は、絶対にやってはいけません。これは視界が十分に確保されておらず、重大な事故につながる可能性が高いからです。

「エアコン（デフロスター）を入れて走行しているうちに溶けるはず」と思われるかもしれませんが、前述のとおり、JAFの実験でも視界確保まで約10分を要しています。その10分間は視界が不十分なため、決して運転すべきではありません。

解氷スプレーをワイパーやボディにかける

解氷スプレーを凍結したフロントガラスにかける際、ワイパーやボディに長時間かけたままにすることも避けるべき行為です。解氷スプレーに含まれるアルコール成分は、長時間放置するとワイパーのゴムやボディの塗装を劣化させる可能性があるからです。

解氷スプレーをフロントガラスにかける際には、ワイパーを立てた状態で使用します。そのためにも、前の晩のうちに、ワイパーを立てておくなどの準備が求められます。解氷スプレーがボディにかかってしまった場合には、早めに洗車して付着したスプレーを落としましょう。

車のフロントガラスの凍結防止策

車のフロントガラスを凍結させないようにするには、いくつかの方法があります。ここでは、車のフロントガラスの凍結防止策について解説します。

ガラスを凍結防止カバーで覆う

フロントガラスを凍結防止カバーで覆う対策は、車のフロントガラスの凍結防止策として有効であることが先述のJAFの実験で明らかになっています。車の凍結防止カバーは、サイドミラーやホイールに紐で引っかけたり、ボディにマグネットで付けたりして固定するタイプが多く、取り外しも容易です。

凍結防止カバーを購入する際には、自分の車のフロントガラスのサイズに合うものを選ぶようにしてください。サイズが合わないカバーは、風で擦れてフロントガラスやボディに傷を付けるおそれがあるからです。

なお、凍結防止カバーは毛布やバスタオルを代わりにすることも可能です。

撥水コーティングをかける

車のフロントガラスにおける凍結防止策として、撥水コーティングをかけることも効果的です。撥水コーディングをかけることでガラス面に被膜を形成します。これによってフロントガラスに水滴が付きにくくなり、凍結防止にもなるのです。

なお、撥水コーディングは油膜（油汚れ）のせいで生じる視界不良や、結露によるガラスのくもりにも効果を発揮します。冬季以外にも有効なのが撥水コーディングの特徴です。

カーポートやガレージなど屋根付き駐車場で保管する

カーポートやガレージなど、屋根付き駐車場で保管することで、車のフロントガラスが凍結しにくくなります。これは、屋根が地表の放射冷却を抑える役割を果たすことが理由です。

雪や霜だけでなく、雨や紫外線、黄砂と花粉などからも車を守れるのが、カーポートのメリットです。予算やスペースに余裕がある場合には、カーポートの設置を検討してみてください。

まとめ

冬の朝によく起きるフロントガラスの凍結は、適切な手段で容易に溶かすことができます。しかし、熱湯をかけたり、無理にワイパーを動かしたりすると、フロントガラスが破損しかねません。また、時間がないからと言って視界不十分なまま出発するのも事故の元です。寒い冬の朝ではありますが、10分程度余裕をもって準備をするのが一番の対策かもしれません。

