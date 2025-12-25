Visaは12月16日、米国においてUSDC決済サービスの開始を発表した。

Visa

米国でUSDC決済サービスを開始

米国Visaのイシュアやアクワイアラは、Circleが発行するドル連動担保型ステーブルコインUSDCでVisa決済を行うことが初めて可能となる。

イシュアはUSDC決済により、ブロックチェーン上での、より速やかな資金移動が可能となる。週7日いつでも決済でき、週末や休日も対応可能なため、運用の強靭性も向上する。なお、ユーザーのカード決済体験に変更はない。

初期の参加銀行には、Cross River BankおよびLead Bankが含まれており、両行はSolanaブロックチェーン上でUSDCによるVisa決済を開始している。2026年内に米国でさらなる展開を予定している。

米国におけるステーブルコイン決済の特長

同社の米国におけるステーブルコイン決済の特長は次の通り。

従来の週5日対応から週7日対応へと拡大することで、銀行やフィンテック企業における決済スピードと流動性が向上する。また、参加する銀行は自動化された次世代のトレジャリー業務を実現することが可能となり、流動性管理やトレジャリー管理の刷新につながる。さらに、従来の決済ネットワークとブロックチェーンベースのインフラを接続することで、相互運用性の確保にも寄与する。

レイヤー1ブロックチェーン「Arc」への関与

同社はCircleが開発を進めている新たなレイヤー1ブロックチェーンArcの設計に関わっている。(現在パブリックテストネットで検証中)。Arcは特化型の設計で、Visaのオンチェーンの国際的な商取引を支えるために必要な性能と拡張性を備えている。また、Arcのローンチ後、Visaネットワーク内でのUSDC決済にArcを活用し、バリデーターノードを運用する計画だ。

革新的なステーブルコイン技術の実証された基盤を拡充

米国におけるステーブルコイン決済の導入は、同社が数年にわたり中南米・カリブ海地域、欧州、アジア太平洋地域、中欧・東欧・中東・アフリカ地域の国々で実施してきたステーブルコイン決済パイロットプログラムを拡大するものとなる。11月30日の時点で同社の月間のステーブルコイン決済額は年換算で35億ドルを超えた。これは、2023年に同社が主要ネットワークの一社として初めてステーブルコインによる決済取引を提供し始めて以来の重要な節目となる。また7月には、Visaのステーブルコイン決済パイロットプログラムで新たなブロックチェーンおよびステーブルコインに対応したことを発表し、パートナーはより柔軟にVisaNet上の債務履行を行えるようになった。

同社は2021年に初めてUSDC決済の試験を実施した。USDCを運営するCircleは、担保型ステーブルコインを金融機関の決済フローに統合することの重要性を強調している。Circleの最高製品技術責任者であるNikhil Chandhok氏は次のように述べている。「米国でVisaによるUSDC決済が可能になることは、ソフトウェアのスピードで動くインターネットネイティブな資金移動の重要な節目となります。カードを発行する金融機関は、USDCの特長である透明性と信頼性を維持しつつ、トレジャリー業務を刷新し、新たなサービスを生み出すことが可能となります。」

金融機関がこの変化に対応できるよう支援するため、同社のコンサルティング&アナリティクス部門は、ステーブルコイン・アドバイザリー・プラクティスを発表している。これは市場適合性や実装に関するトレーニングや戦略的助言を提供するものである。

米国におけるステーブルコイン決済についてのFAQ

Q.米国におけるVisaのステーブルコイン決済パイロットプログラムの内容は?

米国において、一部のVisaのイシュアやアクワイアラが、VisaNetの債務を法定通貨だけでなく、CircleのUSDCで決済できるようにするもの。決済は対応ブロックチェーン上で行われ、より迅速な資金移動と運用の強靭性の向上を目指す。

Q.ステーブルコイン決済の利点は?

ブロックチェーン上で、週末や休日を含めた速やかな資金移動が可能となる。米ドル連動担保型の資産であるため予見性が高く、週7日決済を行う利用者に対しては担保削減の検討も可能。また、トレジャリー業務の自動化や取引照合の簡素化など、最新のトレジャリーおよび流動性管理を実現する。

Q.対象利用者層は?

金融機関、フィンテック企業、その他決済業務の刷新、資金流動性タイミングの改善、プログラム可能な資金移動体験の構築を実現したい企業に適している。

Q.今回の発表はこれまでのVisaのステーブルコイン関連の発表とどういった点が異なるのか?

これまでの発表は、Visa Directにおけるステーブルコインによる事前入金および送金のパイロットプログラムと、ステーブルコイン決済における新たなブロックチェーンへの対応に関するものだった。今回の発表は、同社のステーブルコイン決済パイロットプログラムを米国に拡大するもので、米国のイシュアやアクワイアラはVisaの債務を直接USDCで決済可能となり、米国の機関パートナーがステーブルコインを決済業務の中核で利用できるようにするもの。

Q.このプログラムに参加するイシュアやアクワイアラは法定通貨とステーブルコインのどちらで決済を行うのか?

このプログラムに参加するイシュアやアクワイアラの顧客は、対応ブロックチェーン上でUSDCによる決済が可能である。

Q.より多くのパートナーに提供されるのはいつ頃か?

現在は米国の一部のパートナーに提供しているが、2026年内に広く展開していく予定だ。

Q.他にステーブルコイン決済を活用している地域は?