⽉追う彼⽅、1年4カ⽉ぶりEPより「ロックンロールは鳴り⽌まない」MV公開

00ʼs J-ROCK直系の⾳楽性と⽩熱のライブパーフォーマンスで注⽬を集めている新鋭3⼈組ギターロックバンド・⽉追う彼⽅が、1年4カ⽉ぶりとなる5th EP『the face』を1月14日（⽔）にリリースした。

昨年1⽉に、ななみ（Dr/Cho）の加⼊を経て3⼈組バンドとなり、楽曲の振り幅、表現の練度、そしてバンドの個性を急速に進化させ続ける彼⼥たちの持ち味が詰まった6曲⼊りのEP。葛藤と決意を込めたリード曲「ロックンロールが鳴り⽌まない」は今の⽉追う彼⽅を体現したエネルギッシュさとどこか懐かしさを感じる要素が散りばめられた最⾼にキャッチーかつパンキッシュなアンセムとなっている。

また、同楽曲のMusic Videoが⽉追う彼⽅公式YouTubeチャンネルにて公開された。楽曲の魅⼒を120%発揮した⼒強いパフォーマンスと、彼⼥たちが醸し出す親近感を楽しめる映像となっている。

さらに 2月12日（⽊）の神⼾・太陽と⻁を⽪切りに、4月24日（⾦）の渋⾕・Spotify O-Crest公演まで全国11箇所をまわる対バン形式のリリースツアー『⽉追う彼⽅ pre.「”the face ”TOUR」』の開催も決定している。

＜リリース情報＞

⽉追う彼⽅

5th EP『the face』

配信中

https://linkco.re/301NtmDp

=収録曲=

1. ロックンロールが鳴り⽌まない

2. beginning

3. 余⽩

4. うたかた

5. ハルジオン（the face ver.）

6. 内緒の話

＜ライブ情報＞

⽉追う彼⽅の新年会 2026

2026年1月21日（⽔）下北沢 FlowersLoft

OPEN 18:00/START 18:30

ADV ¥2,800/DOOR ¥3,500

出演：⽉追う彼⽅／JIJIM

チケット受付 URL https://eplus.jp/tsukiou_kanata/

⽉追う彼⽅ pre.「”the face ”TOUR」

2⽉12⽇（⽊）神⼾｜太陽と⻁

2⽉13⽇（⾦）福岡｜OPʼs

2⽉18⽇（⽔）広島｜ALMIGHTY

2⽉20⽇（⾦）名古屋｜ell.SIZE

3⽉11⽇（⽔）⾼松｜TOONICE

3⽉12⽇（⽊）⼤阪｜LIVE SQUARE 2nd LINE

3⽉20⽇（⾦・祝）⼩倉｜FUSE

3⽉30⽇（⽉）静岡｜UMBER

4⽉9⽇（⽊）仙台｜FLYING SON

4⽉10⽇（⾦）新潟｜CLUB RIVERST

4⽉24⽇（⾦）東京｜Spotify O-Crest

チケット情報

前売り ⼀般 ¥3200 / 学割 ¥2200

当⽇券 ¥3700 / 学割 ¥2700

チケット受付 URL https://eplus.jp/tsukiou_kanata/

オフィシャルサイト https://tsukioukanata.com