日本最古の歯科医療機器メーカー「ヨシダ」公式Xの中の人。たびたびインパクト抜群な創作物を作ってはポストし、SNSをざわつかせているのですが、またまたやってくれました!!

今年のお正月は歯の飾り切りを作ってみました

(@yoshida_1906より引用)

これはなんともキモめでたい⁉笑

今年もさまざまな形の飾り切りを目にしましたが、この発想はなかったですね。さすが、歯科衛生士さんだけあって手先の器用さが半端ない! アイディアといいクオリティといい、素晴らしいです!

この飾り切りに、SNSでは「ギエーーーッ」「キモッ!」「きもいけど発想力すごすぎだろ」「気持ち悪くて好きw」「これは歯並びがいいのか悪いのか…w」「歯ッピーニューいやだ〜笑」「天才だよ…!」と話題に。悲鳴やら笑いやらツッコミやら、多くの反響が寄せられています。

お正月だけでなく、ハロウィンなどのパーティーでも注目を集めること間違いなしの歯の飾り切り。ぜひ、挑戦してみてくださいね。