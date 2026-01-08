日本最古の歯科医療機器メーカー「ヨシダ」公式Xの中の人。たびたびインパクト抜群な創作物を作ってはポストし、SNSをざわつかせているのですが、またまたやってくれました!!
今年のお正月は歯の飾り切りを作ってみました
(@yoshida_1906より引用)
これはなんともキモめでたい⁉笑
今年もさまざまな形の飾り切りを目にしましたが、この発想はなかったですね。さすが、歯科衛生士さんだけあって手先の器用さが半端ない! アイディアといいクオリティといい、素晴らしいです!
この飾り切りに、SNSでは「ギエーーーッ」「キモッ!」「きもいけど発想力すごすぎだろ」「気持ち悪くて好きw」「これは歯並びがいいのか悪いのか…w」「歯ッピーニューいやだ〜笑」「天才だよ…!」と話題に。悲鳴やら笑いやらツッコミやら、多くの反響が寄せられています。
お正月だけでなく、ハロウィンなどのパーティーでも注目を集めること間違いなしの歯の飾り切り。ぜひ、挑戦してみてくださいね。
今年のお正月は歯の飾り切りを作ってみました pic.twitter.com/mA3ZdWw4RR— 株式会社ヨシダ【公式】 (@yoshida_1906) January 1, 2026