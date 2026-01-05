バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、1月第2週に発売するアイテムを紹介します。今週は、デスノート、パンシェル、ケロロ軍曹など人気キャラクターや懐かしのキャラクターが登場します。

パンシェルズワールド めじるしアクセサリー

「パンシェルズワールド めじるしアクセサリー」は、90年代の人気キャラクター「パンシェルズワールド」のめじるしアクセサリー。価格は300円、全5種。

ラインナップは「パンシェル（Black）」「パンデビ（Red）」「パンシェルン（Light Blue）」「パンデビン（Orange）」「パンシェラン（Pink）」。

ケロロ軍曹 ちびケロめじるしアクセサリーであります

「ケロロ軍曹 ちびケロめじるしアクセサリーであります」は、『ケロロ軍曹』より「ちびケロ」のかわいいめじるしアクセサリー。クリア感にも注目!価格は300円、全5種。

ラインナップは「ちびケロ」「ちびギロ」「ちびクル」「ちびゼロ」「タママ」。

ヒビユウ めじるしアクセサリー

「ヒビユウ めじるしアクセサリー」は、イラストレーター・ヒビユウさんが描く可愛らしいイラストがめじるしアクセサリーに。価格は300円、全5種。

ラインナップは「ママのおやつ時間」「ボールというくん」「いやちゃとアニー」「見上げるいやちゃ」「明日のパンを調達したパパ」。

DEATH NOTE めじるしアクセサリー

「DEATH NOTE めじるしアクセサリー」は、全世界累計発行部数3,000万部超の大人気作品「DEATH NOTE」より、ついに登場するめじるしアクセサリー。本商品だけのオリジナルSDデザインを採用。価格は300円、全6種。

ラインナップは「夜神月」「リューク」「L」「弥海砂」「ニア」「メロ」。

こんなこいるかな めじるしアクセサリー2

「こんなこいるかな めじるしアクセサリー2」は、個性あふれるキャラクターが沢山の「こんなこいるかな」のめじるしアクセサリー2弾。価格は300円、全6種。

ラインナップは「ぴかっと」「ぽっけ」「まねりん」「げらら」「はっぴ」「ぽいっと」。