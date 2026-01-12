バンダイは、2026年2月1日より放送開始するプリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア!』より「のぞいてみつめてジュエルで浄化♪ プリキットミラールーペ」(5,940円)を1月31日に発売する。

「のぞいてみつめてジュエルで浄化♪ プリキットミラールーペ」は、名探偵プリキュアが使用する浄化アイテム。付属のプリキュアマコトジュエルをセットして、浄化技遊びをすることができる。

さらに「ミラーモード」と「ルーペモード」の2way仕様で遊ぶことが可能。遊べるモードは全5種類。

セット内容は、プリキットミラールーペ、プリキュアマコトジュエル（キュアアンサー浄化ver.）、プリキュアマコトジュエル（キュアミスティック浄化ver.）、カバーパーツ。







また「のぞいて見つめてジュエルで浄化♪ プリキットミラールーペ」と同日発売の、「くるっと変身！ ジュエルキュアウォッチ」がセットになった「ジュエルキュアウォッチ＆プリキットミラールーペセット」(11,330円)も1月31日に発売する。

史上初「探偵」のプリキュア『名探偵プリキュア!』 舞台は「1999年」。『困っている人を助けたい』そんな想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちが今回の主人公だ。そして、その物語の舞台は1999年。不思議な力に導かれ、主人公が現代から1999年にタイムスリップするところから話が始まる。時代をこえてプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語が描かれる。 テーマは「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」。様々な情報が溢れる現代において、「真実」が「嘘」に、「嘘」が「真実」になってしまうことがある。「誰か」の考えを答えとするのではなく、「自分」はどのように見て、感じたのか。自分自身で考えて、“答え”を出していくことの大切さを子供たちに伝えていく。

(C)ABC-A・東映アニメーション