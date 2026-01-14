レバレジーズは1月5日、同社が運営するエッセンシャルワーカー向けキャリア支援サービス「レバジョブ」におけるドライバー専門の人材紹介サービスを関西エリアでも開始した。同社では関東エリアで同様のサービスを展開しており、大阪府大阪市北区に開設した大阪支店を拠点として関西エリアでも深刻化するドライバー不足の解消を目指す。

レバジョブが関西エリアでもドライバー向け人材紹介サービスを開始

関東エリアでは登録者数が半年で5倍、求人数が約30倍に増加した実績も

同社によると、物流・運送業界ではドライバー不足が深刻化しており、同社が2025年9月に実施した調査では約8割の企業が人手不足を実感しているという。また、国土交通省近畿地方整備局の予測では、関西において2030年に供給不足により36％の貨物が運べなくなると見込まれているという。

こうした状況を背景に、同社は関東圏でのサービス展開実績を踏まえ、関西エリアへ拠点を拡充した。これまでサービスを提供してきた関東圏を中心とするエリアでは、登録者数は半年間で約5倍、求人数は約30倍に増加しているとのこと。

今回のサービス開始にあたり、レバジョブの事業責任者を務める森山氏は、ドライバー不足が国のインフラを支えるうえで深刻な問題となっているとしたうえで、関西エリアにおいても企業と求職者の適切なマッチングを進め、課題解決に貢献していきたいとの考えを示している。

またレバジョブでは、今回の関西エリアへのサービスエリア拡大にあわせて、ドライバー特化型の求人サイトも公開しており、トラックの種類やけん引免許などドライバー特有の資格や経験に応じた検索が可能となっている。同社は今後、関西企業の課題解決に取り組むとともに、将来的には全国規模での展開を見据えるとしている。