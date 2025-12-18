レバレジーズは12月21日より、同社が運営する新卒学生向け就職支援サービス「キャリアチケット就職」の新テレビCMの放映を開始する。新CMには俳優の原菜乃華さんを起用し、オリジナルの替え歌を披露する内容となっている。

「フニクリ・フニクラ」のリズムに乗せたオリジナルソングを披露

新CMのタイトルは「頼れるチケット・キャリチケの歌」篇。白を基調とした抽象的な空間に、巨大なチケットを手にした原さんがチケットに語りかける構成となっている。

「就活もいろんなやり方があった方がいいと思うんです」といった若者の心情を、腹話術のように声色を変えるなどしてユーモラスに表現した。また、楽曲「フニクリ・フニクラ」のリズムに乗せたオリジナルの替え歌も披露している。

新CMは15秒版1本、30秒版2本の計3パターンが制作された。撮影では原さんがシーンごとに異なるトーンを自在に演じ分け、明るく穏やかな雰囲気で進行したという。

新CM「頼れるチケット・キャリチケの歌」篇 15秒 カットシート

新CM「頼れるチケット・キャリチケの歌」篇 30秒 カットシート

新CM「頼れるチケット_いろんなやり方」篇 30秒カットシート

原菜乃華さん

編集部メモ

「キャリアチケット就職」は、就活生ひとりひとりに専任のキャリアアドバイザーが付き、自己分析から内定獲得までの就職活動に伴走・支援してくれる就活エージェントサービス。企業側からの紹介手数料で運営されるため、学生側の利用に費用負担は発生しない。「一人での就活が不安」「効率よく就活を進めたい」という人には便利なサービスだが、採用活動を行っているすべての企業が紹介されるわけではないため、ナビサイトや企業の求人ページと併用するのがおすすめだ。