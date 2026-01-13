コミーは1月6日、割れない姿見「ワーレン」の新ラインアップの販売を開始した。
新モデルは、従来のビス止めタイプに対し、両面テープで貼るだけで簡単に設置できるのが特徴。「ねこ」「くま」「まる」「しかく」「ほし」の5種類を展開する。
素材にはハンマーで叩いても割れないポリカーボネートを採用しており、面取り加工で安全性も強化した。軽量で安全な設計のため、教育施設や医療・介護施設など「割れては困る場所」での利用に最適とのこと。
価格は税別1万5,000円(「ほし」は3枚で税別8,800円)。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
主夫の暮らし 第115回 「卵300円か…」物価高に直面した主夫、見知らぬおばちゃんに救われる
やばい同僚 第114回 【漫画】年末年始の話題で、同僚との会話が重くなる瞬間
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第109回 【漫画】貯蓄できる人の食事習慣は......
Z世代とはたらく 第109回 【漫画】正月休みの話が地雷に…? Z世代との職場雑談で起きたズレ
田舎あるある 第143回 【漫画】日がたつと空気が変わる? 帰省初日は喜んでくれていたはずが…
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。