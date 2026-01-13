【1月13日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年1月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

1月13日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! さつま芋の風味豊かなロールケーキや、定番のあんバター、濃厚なチーズケーキなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年1月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」(408円)

価格 : 408円

エネルギー : 494kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

甘みが強いのが特徴のさつま芋「紅はるか」の美味しさが存分に楽しめるもち食感ロールが登場です。お芋の濃厚な風味ともちもちとした生地の食感が絶妙にマッチ。秋から冬にかけて食べたくなる、贅沢な和スイーツに仕上がっています。

「あんバターフランス」(203円)

価格 : 203円

エネルギー : 247kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

小豆の豊かな風味を感じるあんこと、塩味の効いたバターの相性が抜群のあんバターフランスが登場です。香ばしく噛み応えのあるフランスパンが、具材の美味しさをより一層引き立てます。軽食やおやつにもぴったりな一品になります。

「チョコクロワッサン 10個入」(279円)

価格 : 279円

エネルギー : 64kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※北海道地域では商品仕様が異なるととのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

家族や友人とシェアしても楽しめるミニサイズのチョコクロワッサン 10個入が登場。一口サイズながら、なかのチョコの甘みと生地の香ばしさをしっかりと感じられます。たくさん入っているので、毎日の朝食やおやつに重宝する商品になっています。

「フローズンダークチョコストロベリー」(275円)

価格 : 275円

エネルギー : 201kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

甘酸っぱい冷凍いちごに、ほろ苦いダークチョコをたっぷりとかけた一品が登場です。いちごのシャリシャリ感とチョコのパリッとした食感が楽しく、スイーツ感覚で手軽に食べられます。ひんやり冷たい新感覚のデザートを楽しんでみては?

「ふわ濃チーズケーキ」(319円)

価格 : 319円

エネルギー : 245kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわふわ食感のチーズムースと濃厚なチーズケーキが組み合わさった、バニラ香るチーズケーキが藤樹尾。口のなかでとろけるような軽さと、しっかりとしたコクを同時に楽しめる贅沢な一品です。バニラの華やかな香りが広がる、満足感のある仕上がりになります。

まとめ

1月13日以降に購入できる新商品は、「焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」や「あんバターフランス」、「ふわ濃チーズケーキ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用