ブルボンは12月9日、発売15周年の「フェットチーネグミ」シリーズから「フェットチーネグミFUSIONカベルネ&ブラッドオレンジ味」(オープンプライス)を発売した。

同商品は、"弾む噛み心地"が特徴の「フェットチーネグミ」シリーズが展開した、2つの味を一度に楽しめるグミ。独自の製法を応用し、2列構造に仕立てている。

フレーバーは、ワインにも使用されるぶどう・カベルネソーヴィニヨンと、ビター感と甘みを兼ね備えた柑橘・ブラッドオレンジの組み合わせとなっている。