ローソンは1月13日より、「ご当地!北海道うまいもん祭」を、北海道内のローソン店舗で開催する。

からあげクン ベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味

ローソンでは、「ご当地！うまいもん祭」と題し、地元の名店や食材とコラボした商品などを、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売する。

北海道内のローソン店舗では、9品を発売する。からあげクンには、1947年創業の北海道を代表する調味料メーカー「ベル食品」のタレを使用した「からあげクン ベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味」(298円)が登場。同じくベル食品が監修した「チキンと野菜のスープカレー」(397円)も販売する。

そのほか、人気店の味わいをイメージした「らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり」(216円)、「南蛮酊監修 ザンタレ弁当」(697円)、、「函館美鈴珈琲監修 珈琲ホイップクロワッサン」(194円)や、北海道の素材を使用した「きのこ王国 きのこ山菜そば」(646円)、「函館カール・レイモンのベーコンレタスサンド」(322円)も販売する。

らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり

南蛮酊監修 ザンタレ弁当

1月12日からは、夕張の「暁パティスリーフルタ」が監修した「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)」(399円)も販売する。

暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)

まちかど厨房導入店では、帯広名物「豚丼」をイメージした「炭火香る帯広名物豚丼(半熟玉子のせ)」(732円)を販売する。