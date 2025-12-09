ジョブカフェしまね(ふるさと島根定住財団)は10月1日～2月28日まで、「しまね1Day仕事体験」を島根県内の事業所で実施している。

しまね1Day仕事体験

しまね1Day仕事体験とは、島根県内事業所において1日程度の単位で行う仕事体験又は企業見学等(オンラインを含む)のこと。ただ学ぶだけではなく、働くことや仕事について理解を深めることで、今まで気づかなかった自分の可能性に出会える機会となる。

島根県内の16業種157事業所が参加し、2026年2月28日まで実施している。対象となるのは大学(院含む)、短大、高専、専修学校等の最終学年を除く学生であり、1年制学校の1年生も参加可能となっている。しまね就職活動等応援助成金の対象となり、交通費・宿泊費の助成制度を利用できる。

参加方法は、まず「しまね登録」を行い、次に参加申込みを行う。申込みフォームに必要事項を記入して送信すると、ジョブカフェしまねから実施日程やエントリー方法等が記載された特設ページへの招待メールが届く。届いた特設ページURLから「参加事業所リスト」をチェックし、参加したい事業所へ直接エントリーを行う。その後の流れについては事業所から案内される。詳細はジョブカフェしまねのウェブサイトにて確認を。