愛知環状鉄道は、2026年3月14日のダイヤ改正で、列車の増発や一部列車の時刻変更、編成両数の見直しなど行う。列車の増発は朝の時間帯に行われ、7時台に高蔵寺発瀬戸口行の上り列車1本を設定。旅客サービスおよび利便性の向上を図るとしている。

愛知環状鉄道が3月14日にダイヤ改正を実施

岡崎～高蔵寺間を結ぶ愛知環状鉄道は普通列車のみの運転。昼間時間帯の普通列車は基本的に岡崎～高蔵寺間で運転しているが、一部列車は途中の北野桝塚駅で乗換えとなる。平日の朝、三河豊田～新豊田間で「あさシャトル」も運転。朝の時間帯は他にも岡崎～北野桝塚・新豊田・瀬戸口間、北野桝塚・瀬戸口～高蔵寺間で普通列車を設定している。平日の朝に運転している瀬戸口駅始発の下り2本、夕夜間に運転している瀬戸口行の上り4本はJR東海の車両を使用し、名古屋駅から中央本線経由で直通している。

現在、瀬戸口～高蔵寺間において、朝の7時台に瀬戸口駅を発車する高蔵寺方面の下り列車は6本(うち2本は中央本線へ直通する名古屋行。平日のみ運転)、高蔵寺駅を発車する瀬戸口方面の上り列車は4本となっている。ダイヤ改正で高蔵寺発瀬戸口行の列車1本を増発することにより、7時台の上り列車が5本に増え、朝の通勤時間帯における利便性が向上する。

ダイヤ改正ではその他、岡崎駅および高蔵寺駅での乗換え時間を考慮し、一部列車の時刻を1～2分程度変更。昼間時間帯の列車は2両編成または4両編成で運転しているが、ダイヤ改正で編成両数を見直す。あわせて一部列車の時刻を5分程度変更するとのこと。