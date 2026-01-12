「『成人式で会おうね』と言っていたけど…」「お母さんの振袖を着て」「男女がソワソワ…」幾田りら×有華×サカグチアミ「成人式」の思い出を語る

FM大阪、TOKYO FM、FM AICHIにて提供する「マクセル meets カレッジナレッジ」(毎週日曜13:55～14:00放送)の特別番組「マクセル meets カレッジナレッジ～成人の日 ミライナレッジ～」が、成人式の日である1月12日(月・祝)に放送されました。通常の番組枠を拡大し、成人の日に合わせて人生の先輩から若者へエールを送る特別番組です。

レギュラー番組でパーソナリティをつとめるシンガーソングライターのサカグチアミに加え、今回は特別パーソナリティとして、サカグチとプライベートでも親交の深いYOASOBIのボーカルでシンガーソングライターの幾田りらさんと、シンガーソングライターの有華さんを迎えて、新成人、そして二十歳（はたち）を迎えたすべての人へ向けて、自身の経験を交えながら温かな言葉を贈りました。

この記事では、3人の成人式の思い出などについて語ったパートを紹介します。

◆「成人式」の思い出は？

サカグチ：今日は成人の日。20歳を迎えられたみなさん、新成人のみなさん、本当におめでとうございます！

幾田：おめでとうございます！（拍手）

サカグチ：（令和4年（2022年）4月1日から）成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたので、以前で言う成人式は「二十歳の集い」などに名前を変えておこなわれているということで。たぶん私（2001年2月20日）と、りらちゃん（2000年9月25日生まれ）は同い年なんだけど、うちらの1個下の世代くらいから18歳になったのかな。

幾田：かな？ 1個、2個下くらいだよね。

サカグチ：私らのときはまだ20歳だったよね。成人式のときのこと、それぞれ覚えていますか？

有華：もちろん。

サカグチ：（私とりらちゃんは）がっつりコロナ禍で、開催できなかったのかな。

幾田：そう、成人式ができなくて。だからもう高校を卒業して「成人式で会おうね」という感じだったのが、そこからもう会えなくなってしまった人とかも結構いて。

サカグチ：世界が変わりまくっていたよね。

有華：じゃあ、振袖は着るには着たの？

幾田：前撮りとかの撮影では着たけれど、お披露目する場所とかはなかったから。もうそれだけで終わっちゃった。

サカグチ：私は、市がやっているやつは延期になったんだけど、ちょうど自分の通っていた高校が主催していた、すごく小規模なものだけ、いろいろな規制がある上で開催されて。一応あったので。

幾田：よかった。

サカグチ：マスクをつけて、私は自分のお母さんの振袖を着て、一応参加はしました。

幾田：わ～！ 良かった。それがあるだけで全然違うよね。

サカグチ：でも結局、すごくめでたい日なのにマスクをしたまま写真を撮ったり。

幾田：そっか。

サカグチ：結局ご飯とかも行けないから（友達と）会って、ちょっと挨拶とかして式の段取りがあって帰る、みたいな感じだった。

有華：当時はマスクをつけてというのは確かにすごく寂しかったかもしれないけれど、将来的に「あのときコロナ禍だったな……」という思い出とは紐づく感じだよね。

サカグチ：確かに。絶対に覚えてはいるよね。

有華：それで言うと私（1994年10月9日生まれ）はコロナ禍ではなかったので、もう全然みんなで「大集合！」という感じの成人式で。それこそ地元のところでみんなが集まって。中学校まではみんな公立で一緒だけど、高校から結構みんなが離れていくから、ある意味、同窓会みたいな。

サカグチ：そんな感じだったんだ！

有華：そう。だから男女が、まだなんというかソワソワしていて。私は結構ドヤ顔で歩いていた記憶がある（笑）。

幾田：いいね～！

有華：そう。けど、そのときに再会して結婚した2人とかもいて。

サカグチ：すごい！

◆20歳の頃は…当時を振り返る

サカグチ：成人の日ですが、本来は「大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする若者を祝い励ます」という日なんだそうです。

幾田：なるほど！

サカグチ：でも、（令和4年（2022年）4月1日から成人年齢が20歳から）18歳に引き下げられたのもありますし、全然、自分は20歳が大人だという感覚はなかったかも？

有華：全然なかった！

サカグチ：どうですか？

幾田：だってまだ社会に出ていないし。これから先の人生の何かを「決めていけ」と、そういう判断をしろと言われても、何もわからないときだったよね。

サカグチ：そうだよね。本来の意味的には「自ら生き抜く」という自律的な意味があると思うけれど、全然支えられていたと思う。

幾田：いろいろな人にね。

――番組では他にも、3人が選ぶ「新成人へ送りたいリクエストソング」を紹介する場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：マクセル meets カレッジナレッジ～成人の日 ミライナレッジ～

放送局：FM大阪、TOKYO FM、FM AICHI

放送日時：2026年1月12日（月・祝）15:00～16:00

パーソナリティ：サカグチアミ

特別パーソナリティ：幾田りら、有華

番組Webサイト：https://www.fmosaka.net/_sites/16783627