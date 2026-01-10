元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画に出演。ホワイトソックスへの入団が決まった村上宗隆の契約について語った。

村上宗隆

村上宗隆の契約が予想よりも低かった理由

スタッフが「村上選手は2年契約、日本円で総額53億円とのことで、思ったよりも契約の額が低かったと話題になりました」と切り出すと、江川氏は「誰が思ったんですか? 本人? 周り? マスコミ?」と不敵に笑いながら確認。これにスタッフは「マスコミです(笑)!」と返し、「それがなぜかというところで、村上選手の空振りの多さ、守備の不安定さが評価につながったと見られていて」と水を向ける。

すると、江川氏は「日本のマスコミが(予想が)なんで高かったかというと、若い三冠王だからですよね」と言い、「日本で三冠王ってもちろん難しくて、一番若い年齢じゃないかな? それで獲っているというのが日本のマスコミ、ファンの中で評価が高いんでしょうけど、メジャーだとなんて言うんでしょうかね……ピッチャーは球数を少なくしようと思って落ちるボールを投げるし、野手は待つっていう野球をしないので、初球からストレート狙いで打っていくことがあるので、三振はおのずと減るんですね」と説明。

その上で、「その中で評価されると、三振が多いというのは、ボールを待つということでもありますので、そう考えていくと、メジャーの野球を評価する人たち、データを持ってる方がやるんでしょうけど、その方と日本のファンとかマスコミの感覚とちょっと違うんだと思いますね」と分析した。

さらに、江川氏は「三振が多いとかエラーとか、そういうところで数字に跳ね返ってこないんだと思います」と続け、「日本で見てる数字より、向こうの評価の数字っていうのが低いというと可哀想ですけど、そういうふうになっていくんだと思います」と推察した。